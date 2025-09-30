szeptember 30., kedd

Ellenőrök akcióban

3 órája

Most érdemes vigyázni: a NAV ellenőrzései már ezen a héten lecsapnak

Kaszás Endre

A NAV baranyai munkatársai szeptember 29. és október 5. között hétfőn Siklóson, a Felszabadulás utcai üzleteket, csütörtökön pedig Szászváron, a Május 1. téri boltokat ellenőrzik.

A revizorok vizsgálják a számla- és nyugtaadást, a pénztárgépek üzemeltetésével, használatával kapcsolatos előírások betartását, az alkalmazottak bejelentését, valamint a jövedéki termékek eredetét, birtoklásuk jogszerűségét.

 

