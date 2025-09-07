szeptember 7., vasárnap

Biztonság

3 órája

Nem kell félni a vízhiánytól, új kutat fúrhat a város

Kaszás Endre
Nem kell félni a vízhiánytól, új kutat fúrhat a város

A Versenyképes Járások Program keretében Villány és a térségi települések támogatást kaptak egy új kút fúrására. 

A közbeszerzést követően várhatóan jövő év első felében megkezdődhetnek a kút kialakításának, valamint a hálózatba történő becsatlakoztatásnak a munkálatai. A mostani, a város vízellátását biztosító villánykövesdi kút a kapacitása felső határán mozog, így nagyobb víz-igénybevételek esetén a villányi kúttal lehet majd kiegészíteni a szükséges mennyiséget. 

Ezzel üzembiztosabbá tud válni a rendszer, bármilyen meghibásodás esetén.

 

