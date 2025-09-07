Biztonság
44 perce
Nem kell félni a vízhiánytól, új kutat fúrhat a város
A Versenyképes Járások Program keretében Villány és a térségi települések támogatást kaptak egy új kút fúrására.
A közbeszerzést követően várhatóan jövő év első felében megkezdődhetnek a kút kialakításának, valamint a hálózatba történő becsatlakoztatásnak a munkálatai. A mostani, a város vízellátását biztosító villánykövesdi kút a kapacitása felső határán mozog, így nagyobb víz-igénybevételek esetén a villányi kúttal lehet majd kiegészíteni a szükséges mennyiséget.
Ezzel üzembiztosabbá tud válni a rendszer, bármilyen meghibásodás esetén.
