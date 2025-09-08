29 perce
Mi is csalunk az önkiszolgáló kasszánál? Így trükköznek a baranyaiak
Ennyi nekünk is jár, hisz a boltosok helyett dolgozunk. Így trükközünk az önkiszolgáló kassza segítségével.
A bolti dolgozók helyett dolgozik az, aki az önkiszolgáló kassza segítségével vásárol?
Az önkiszolgáló kassza bevezetésének sokan nem örülnek, míg egyesek szerint jóval gyorsabbá teszi a vásárlást. Ez az újfajta fizetési mód felkeltette a csalók érdeklődését és rendszeresen akcióba is lendülnek. Az egyik legismertebb csalási forma a köznyelvben csak „banántrükknek” nevezett módszer, amelyet egyre több vásárló próbál bevetni a rendszer kijátszására – írja a Mindmegette.
Önkiszolgáló kassza: ennyi nekünk is jár, a pénztáros helyett dolgozunk
Sokan nem örültek annak, amikor hazánkban is elkezdték bevezetni az önkiszolgáló kassza intézményét: a vásárlók ugyanis úgy vélik, hogy a bolti dolgozók helyett végzik el a munkát. A magyar ember azonban leleményes, igyekszik kihozni ebből a lehetőségből is a legtöbbet és egy kis trükkel sokat spórolni.
Mi az a banántrükk?
Magyarországon is rohamosan terjednek az önkiszolgáló lehetőségek: önkiszolgáló autómosó, önkiszolgáló mosoda és önkiszolgáló kassza is található már mindenhol hazánkban.
- Az egyik legelterjedtebb visszaélés, a „banántrükk”, amely Nyugat-Európában már olyan méreteket öltött, hogy több helyen speciális védelmi rendszereket kellett bevezetni ellene. Szakértők szerint nem kizárt, hogy hamarosan a hazai üzletek is szigorításokra kényszerülnek.
A trükk lényege pofonegyszerű: a vásárló a drágább termékeket – például a szőlőt, az avokádót vagy akár a húst – a kasszában banánként üti be. A banán ugyanis szinte minden önkiszolgáló kasszában az első, legolcsóbb opcióként jelenik meg. A mérleg nem tudja megkülönböztetni a tényleges terméket, így a csaló pillanatok alatt több ezer forintot is „megspórolhat”. Legalábbis addig, amíg nem bukik le.
Baranyában is népszerűek a bolti trükkök? Válaszolt a rendőrség
A bolti lopások kapcsán megkerestük a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, akik a következő választ juttatták el szerkesztőségünkbe.
A lopásokon belül a bolti lopásokról a rendőrség külön kimutatást nem vezet. Az azonban elmondható, hogy a legtöbb esetben az áruházak biztonsági szolgálata éri tetten a tolvajokat, majd a rendőrök kiérkezéséig visszatartják őket. Az üzletekben elhelyezett biztonsági kamerák szintén segítségül szolgálnak a bolti tolvajok elfogásában, vagy azonosításában. Aki üzletből kísérel meg értékeket eltulajdonítani, az szabálysértést, minősítő körülmény esetén pedig bűncselekményt követ el. Aki ötvenezer forintot meg nem haladó értékre lopást követ el, vagy azt megkísérli, az tulajdon elleni szabálysértést valósít meg, amely 5.000 forinttól 50.000 forintig terjedő helyszíni bírság kiszabásával fenyegetett cselekmény. Tulajdon elleni szabálysértés elkövetőjét a rendőrség a gyorsított bírósági eljáráson való részvétel biztosítása érdekében a bírósági tárgyalásig, de legfeljebb 72 órára őrizetbe veheti. Súlyosabb következménnyel járhat, ha a lopással okozott kár meghaladja az 50.000 forintot, vagy a bolti lopást bűnszövetségben, üzletszerűen, dolog elleni erőszakkal - áruvédelmi eszköz megrongálásával, eltávolításával - követik el. Ilyen esetben az elkövetőnek bűncselekmény elkövetése miatt kell felelnie. Aki az önkiszolgáló kasszánál trükközik azzal, hogy más termék kódját húzza le, az összeghatártól függetlenül is bűncselekményt követ el, azonban ez nem lopásnak minősül, hanem információs rendszer felhasználásával elkövetett csalásnak.