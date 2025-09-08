Mi is csalunk az önkiszolgáló kasszánál? Így trükköznek a baranyaiak

Az önkiszolgáló kassza bevezetésének sokan nem örülnek, míg egyesek szerint jóval gyorsabbá teszi a vásárlást. Ez az újfajta fizetési mód felkeltette a csalók érdeklődését és rendszeresen akcióba is lendülnek. Az egyik legismertebb csalási forma a köznyelvben csak „banántrükknek” nevezett módszer, amelyet egyre több vásárló próbál bevetni a rendszer kijátszására – írja a Mindmegette.

Az önkiszolgáló kassza megosztja a vásárlókat: van, aki szerint időt lehet vele spórolni, míg mások plusz melót látnak benne.

Forrás: MW

Önkiszolgáló kassza: ennyi nekünk is jár, a pénztáros helyett dolgozunk

Sokan nem örültek annak, amikor hazánkban is elkezdték bevezetni az önkiszolgáló kassza intézményét: a vásárlók ugyanis úgy vélik, hogy a bolti dolgozók helyett végzik el a munkát. A magyar ember azonban leleményes, igyekszik kihozni ebből a lehetőségből is a legtöbbet és egy kis trükkel sokat spórolni.

Mi az a banántrükk?

Magyarországon is rohamosan terjednek az önkiszolgáló lehetőségek: önkiszolgáló autómosó, önkiszolgáló mosoda és önkiszolgáló kassza is található már mindenhol hazánkban.

Az egyik legelterjedtebb visszaélés, a „ banántrükk ”, amely Nyugat-Európában már olyan méreteket öltött, hogy több helyen speciális védelmi rendszereket kellett bevezetni ellene. Szakértők szerint nem kizárt, hogy hamarosan a hazai üzletek is szigorításokra kényszerülnek.

A trükk lényege pofonegyszerű: a vásárló a drágább termékeket – például a szőlőt, az avokádót vagy akár a húst – a kasszában banánként üti be. A banán ugyanis szinte minden önkiszolgáló kasszában az első, legolcsóbb opcióként jelenik meg. A mérleg nem tudja megkülönböztetni a tényleges terméket, így a csaló pillanatok alatt több ezer forintot is „megspórolhat”. Legalábbis addig, amíg nem bukik le.

Baranyában is népszerűek a bolti trükkök? Válaszolt a rendőrség

A bolti lopások kapcsán megkerestük a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, akik a következő választ juttatták el szerkesztőségünkbe.