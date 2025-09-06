Megdöbbenünk, mennyibe kerül a szilva a pécsi piacon – Így változott az ár, szinte óráról órára! (videó)

A szilva, a kései érésű körte korábban tipikus őszi gyümölcsnek számított, a klímaváltozás miatt azonban már ezen a téren is siet a természet. A szőlő és az őszibarack mellett bizony ezek a gyümölcsök is ott vannak a piaci standokon, csakúgy, mint az idei szüretelésű alma.

Az őszi gyümölcsök közül a szilvát most nagyon sokan keresik a baranyai piacokon

Fotó: MW / Forrás: MW

A Pécsi Vásárcsarnok igazi hétvégi gazdagsággal várja látogatóit, akik a vásárlás mellett tobzódhatnak az őszi gyümölcsök színes látványában, emlékeket és élményeket felelevenítő illatában. A gazdag kínálat mellett ugyanakkor egy valami nem változott, mélyen a pénztárcájába kell nyúlnia annak, aki szép és minőségi árut szeretne vásárolni.

A szilva kilóját 600 és 800 forint között mérik, a körte ára 800 és 1500 között mozog kilónként. Az őszibarackért ezen a hétvégén száramazástól, mérettől és állapottól függően 1000 és 2000 forint között kérnek. Az idei szüretelésű alma is 600-700 forinttól indul a standokon, míg a csemegeszőlő kilója is elérhető már 700 forinttól, igaz, adnak ennek több mint a duplájáért is. A dinnye lassan kifutóban van, kilóját most 250-350 forint között mérik. Az őszi csemegék sorában említhetjük a főzni való kukoricát is, ennek csöve 200-250 forintba kerül aktuálisan.

Igazán gazdag a zöldségfelhozatal is, bőség van tökből, paradicsomból, és már megjelent a kínálatban az eltenni, savanyítani való paprika is. Utóbbi kilóját 600 és 1000 forint között adják az árusok.

Ha már eltevés, a gyümölcsök közül most az őszibarack és a szilva kelleti magát, utóbbi ráadásul - a korábbi lekvárnak való gyümölcsökhöz képest - egészen elfogadható áron elérhető.

Az őszi gyümölcsök közül sokan keresik a szilvát kimondottan lekvárfőzési szándékkal

A tapasztalat szerint ebben az időszakban sokan keresik a szilvát kimondottan lekvárfőzési szándékkal. Mint többen is mondták, van, aki kifejezetten szereti ezt a tevékenységet, örömét lelve abban, hogy saját készítésű lekvárok sorakoznak a kamra polcain, így minden évben időt és energiát szán a befőzésre. Így a sok munka után biztos lehet abban, hogy valóban minőségi, egészséges, adalékmentes és a saját ízlésére szabott lekvárt, dzsemet fogyaszthat a család.