Ha ezt ősszel kihagyod, tavasszal búcsút inthetsz a szép termésnek!

A nyári betakarítás után a föld sokszor kimerül, ezért kulcsfontosságú a föld megfelelő kezelése. A szakemberek szerint az őszi trágyázás alapozza meg a következő év terméshozamát és a növények egészségét.

Jusztin Levente

A kertben a tél ugyan a pihenés időszaka, de a talaj számára az őszi trágyázással kezdődik a felkészülés. „Az ősz a talaj számára nem lezárás, hanem indulás – amit most beforgatunk, annak a hatását tavasszal látjuk meg igazán” – hangsúlyozta Schmidt Zoltán kertrendezési szakember. Mint mondta, a lassan lebomló szerves anyagok a hideg hónapokban is dolgoznak, így a növények gyökerei tavasszal azonnal hozzájutnak a nélkülözhetetlen tápanyagokhoz.

Ha elmarad az őszi trágyázás, búcsú inthetünk a szép tavaszi termésnek
A tápanyagpótlás fontosságát a nyári betakarítás indokolja, hiszen ilyenkor a növények jelentős mennyiségű értékes anyagot vonnak ki a földből. Ha ezt nem pótoljuk, a következő szezon veteményei gyengébben fejlődnek. Az őszi gondoskodás viszont javítja a talaj szerkezetét, növeli a humusztartalmat, segíti a vízmegőrzést, és életben tartja a hasznos mikroorganizmusokat. A csapadék és a hó természetes szállítóként juttatja le a tápanyagokat a mélyebb rétegekbe, ahol a gyökerek könnyen elérhetik azokat.

Hogyan kezdjünk neki az őszi trágyázásnak?

A kertészek három fő megoldás közül választhatnak: a klasszikus istállótrágya évszázadok óta bevált módszer, a komposzt környezetbarát, kíméletes utánpótlást biztosít, míg a zöldtrágya – például mustár vagy facélia – szerves anyaggal gazdagítja a talajt. Schmidt Zoltán arra figyelmeztet: „Soha ne használjunk friss trágyát, mert az ammónia perzselheti a gyökereket. Csak érett, jól kezelt anyaggal dolgozzunk.”

A gyakorlati tanácsok szerint szeptember végétől november közepéig érdemes elvégezni a munkát, amíg a talaj nem fagyott. Általános mennyiség 3–4 kg/m² istállótrágya vagy 5–6 kg/m² komposzt, a zöldtrágyát pedig akkor kell beforgatni, amikor eléri a 20–30 cm-es magasságot. Fontos, hogy a tápanyag mélyre kerüljön: ha a felszínen marad, könnyen kiszárad vagy kimosódik.

A szakértő egy plusz praktikát is ajánl: „A trágyázás után takarjuk a talajt mulccsal. Ez védi a földet a fagyoktól, és megakadályozza a tápanyagok kimosódását. Tavasszal sokkal élettel telibb talaj fogad minket.”

Aki most fordít időt a talaj gondozására, az tavasszal egészségesebb növényeket és bőségesebb termést várhat. Az őszi trágyázás tehát nem teher, hanem befektetés – a kert jövője szempontjából nélkülözhetetlen lépés.

 

