1 órája
Megszűnik az OTP fontos szolgáltatása, új felületre kell áttérni!
2025. november 18-ától lezárul egy korszak: az OTPdirekt internetbank megszűnik, helyét az új, korszerű OTP InternetBank veszi át. Az OTP Bank minden lakossági ügyfelét érinti a változás, így aki továbbra is online szeretné intézni pénzügyeit, annak regisztrálnia kell az új felületre.
Hogyan lehet áttérni az OTP Bank új szolgáltatására? Az átállás egyszerű, néhány perc alatt elvégezhető.
Így csináld:
- Lépj be a régi OTPdirekt internetbankba.
- Válaszd az „Új internetbank regisztráció” menüpontot.
- A regisztráció során megkötheted a Digitális Szolgáltatási Szerződést, majd azonnal használhatod az új rendszert.
Az OTP kéri ügyfeleit, hogy ne halogassák a folyamatot, így november 18. után is zökkenőmentesen kezelhetik pénzügyeiket.
Miért érdemes az új InternetBankra váltani?
- Egyszerű és biztonságos belépés: e-mail-címmel és jelszóval, mobiltelefonos megerősítéssel.
- Átlátható, letisztult felület, ahol könnyebb a navigáció.
- Széles körű pénzügyi szolgáltatások: a hagyományos banki műveletek mellett innovatív funkciók is elérhetők.
- Extra védelmi funkciók, a megszokott OTP-biztonság mellett.
A regisztráció során a régi rendszerben használt űrlapokat automatikusan átemelik „partnerek” néven, így a megszokott utalásokat továbbra is gyorsan el lehet indítani.
Milyen szolgáltatások érhetők el az OTP Bank újítása által?
Az új internetbankban minden számla egy helyen kezelhető – folyószámla, devizaszámla, értékpapírszámla –, és az azonnali vagy rendszeres átutalások mellett devizautalás, fizetési kérelmek, csoportos beszedés is intézhető.
Elérhető a bankkártyák teljes kezelése (aktiválás, limitállítás, virtuális kártya igénylése), megtakarítások, befektetések, valamint pénztári megtakarítások nyomon követése is.
Az új kiadásfigyelő funkció automatikusan kategorizálja a költéseket, így könnyebben átlátható a havi pénzügyi helyzet.
Befektetések a jövőben
2025. november 18-tól befektetéseidet is csak az új felületen – vagy az OTP SingleMarket rendszeren – keresztül tudod intézni, ehhez szintén szükséges a Digitális Szolgáltatási Szerződés megkötése.
Mobilbank is elérhető
Az OTP MobilBank alkalmazás az új internetbankkal párhuzamosan használható. Android 8 és iOS 15 vagy újabb rendszerrel rendelkező készülékeken érhető el, a regisztráció QR-kóddal egyszerűen elindítható.
További részletek és a regisztráció pontos menete az OTP honlapján olvasható.