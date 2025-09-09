Az Otthon Start hatásai egyre inkább érződnek a baranyai lakáspiacon

Az Otthon Start program indulása óta szinte példátlan verseny alakult ki a legnagyobb hazai bankok között. Az ügyfelek kegyeiért folytatott küzdelemben szinte minden eszközt bevetnek: százezres nagyságrendű díjkedvezményekkel, különböző jóváírásokkal és a korábban elképzelhetetlennek tűnő, 3 százalék alatti kamatokkal próbálják egymás ajánlatait felülmúlni. A feltételek közötti eltérések nemcsak papíron mutatkoznak meg – a teljes visszafizetendő összegben jelenleg akár 1,4 millió forint különbség is adódhat két bank konstrukciója között.

Az Otthon start program egy remek lehetőség a fiataloknak a lakásvásárlásra (illusztráció)

Forrás: Shutterstock / Illusztráció

Otthon Start hatásai: Az árak szinte napról napra változnak

A lakásvásárlásra készülők mindezt közvetlenül is érzékelik. Az elmúlt hetekben több érdeklődővel is beszéltünk, és mindannyian arról számoltak be, hogy az árak szinte napról napra változnak, méghozzá felfelé. Egyesek extrém példákat is említettek: tízmillió forintos ugrások, néhány nap alatt milliós áremelkedések.

Volt, aki arról mesélt, hogy mire a kiválasztott ingatlant személyesen is megtekinthette volna, az ára nyolcmillió forinttal nőtt – alig pár hét leforgása alatt. Az ingatlanközvetítők tapasztalatai is alátámasztják ezt a felfokozott piaci hangulatot. Egy tapasztalt értékesítő szerint szeptember első napjától kezdve szinte folyamatosan csörög a telefonja, míg egy pályakezdő ingatlanos úgy nyilatkozott, hogy a számításai szerint év végéig annyi bevételt realizálhat, mint amennyit tapasztaltabb kollégái korábban egy teljes év alatt értek el. Ez is mutatja, hogy a kereslet ereje még a szakmabelieket is meglepi.

Egyelőre még minden átalakulóban van

A helyzetet tovább árnyalja a kínálati oldal várható változása. A kormányzati tervek alapján már 2026-ban elindulhat 20–25 ezer új lakás fejlesztése a 3%-os hitelprogram keretében. Ez a volumen közel megduplázhatja a jelenleg előértékesítésben lévő és kivitelezés alatt álló projektek számát. A szakértők szerint a tömeges átadások azonban csak 2027 második felétől lesznek érzékelhetők, így az elkövetkező két-három évben inkább a várakozás és a felkészülés időszaka jön el.