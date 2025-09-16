Mecseki luxus: Ekkora árak mellett az állami támogatás csak zsebpénz Pécsen

A legtöbb lakásvásárló most az új otthonteremtési támogatással kalkulálva tervezi az ingatlanvételt. A tíz százalékos önerő és az állami juttatás maximális kihasználása azonban csak az 50 millió körüli, vagy az alatti ingatlanok esetében lehetséges. Ez az új szempont azonban csak pillanatnyi megrökönyödést okozott a pécsi ingatlanpiacon, aminek következményeként megindult a taktikázás, hogy az értékhatáron lévő lakásokat hogyan tudják beszorítani ebbe a kategóriába. Ugyanakkor az újdonság nem igazán hatott az új építésű lakásárakra - ezek tovább emelkedtek - de a legdrágább ingatlanok piacára sem a baranyai megyeszékhelyen. Pécsen ugyanis az egy évvel korábbihoz hasonló árszegmensben, némileg frissülő kínálatban találhatók meg a luxus kategóriába sorolható, 250 és 320 millió forint közötti áron kínált lakások.

Az otthonteremtési támogatás maximuma is csak a csúcskategóriás pécsi lakások árnak töredékére lenne elegendő

Fotó: ingatlanbazar.hu / Forrás: ingatlanbazár.hu

A képzeletbeli dobogó legalsó fokára jelenleg egy 245,7 millió forintért ajánlott lakás léphet. A Mecsek-oldalban a Surányi úton épülő 4 lakásos társasházat ajánlják a potenciális vevők figyelmébe. A legnagyobb méretű, 90 nm+-os lakásért kérnek ennyit. Az ingatlanban a leendő lakó kényelmét a nagy teraszokról csodálható panoráma, gardrób, jacuzzi, szauna, zöld előkert, illetve teremgarázs és tároló, illetve házközponti rendszerről működtetett fűtő-hűtő szisztéma is szolgálja majd.

A legdrágább pécsi lakások rendszerint a Mecsek-oldalon találhatók

Ugyancsak a Mecsek-oldalon található második legdrágább áron kínált lakás jelenleg Pécsen. A 159 négyzetméteres ingatlan esetében szintén az olyan wellness funkciókat emelik ki, mint a jacuzzi, a panoráma szauna. A lakás belső két szintes, a benne élők két fürdőszobát tudnak igénybe venni, itt is alap a központi fűtő-hűtő rendszer, illetve a panorámás tetőterasz. A lakáshoz több állásos teremgarázs is tartozik.

Nem meglepetés, hogy az aktuális legmagasabb árú lakást is a Mecsek-oldalon találhatják az érdeklődők

Az otthonteremtési támogatás csak a töredékét fedezi a legdrágább pécsi lakások árának

A jelenlegi legdrágább eladó pécsi lakást - nem meglepően - szintén a Mecsek-oldalban kínálják, mintegy 320 millió forintért. A 148 négyzetméteres ingatlant a következő leírással népszerűsítik: Pécs történelmi belvárosa felett, ahhoz azonban igen közel, a Mecsek-oldal egyik legcsendesebb utcájában épül fel a város jelenleg talán legszebb, legmodernebb, és minden tekintetben legimpozánsabb és legelegánsabb, örök és zavartalan panorámás társasháza. A mindössze négylakásos társasház egyesíti mindazon tervezői elképzelést és beruházói célt, amely a városban egyedülállóan modern, elegáns, kényelmes, de ugyanakkor környezettudatos és energia hatékony lakhatást kíván biztosítani majdani, mindössze négy tulajdonosa részére. Az extra energatikai besorolást hőszivattyús fűtési rendszer garantálja, a lakáshoz kétállásos garázs is tartozik.