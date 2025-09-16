szeptember 16., kedd

Edit névnap

25°
+25
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ez más kategória

1 órája

Mecseki luxus: Ekkora árak mellett az állami támogatás csak zsebpénz Pécsen

Címkék#társasház#árak#luxus

Miközben a pécsi, baranyai ingatlanpiacot is az új otthonteremtési támogatás tartja lázban, a lakásoknál van egy felső szegmens, amit már nem érint az állami segítség. A 250-320 millió forint közötti lakásoknál ugyanis nem opció az otthonteremtési támogatás.

Kaszás Endre

A legtöbb lakásvásárló most az új otthonteremtési támogatással kalkulálva tervezi az ingatlanvételt. A tíz százalékos önerő és az állami juttatás maximális kihasználása azonban csak az 50 millió körüli, vagy az alatti ingatlanok esetében lehetséges. Ez az új szempont azonban csak pillanatnyi megrökönyödést okozott a pécsi ingatlanpiacon, aminek következményeként megindult a taktikázás, hogy az értékhatáron lévő lakásokat hogyan tudják beszorítani ebbe a kategóriába. Ugyanakkor az újdonság nem igazán hatott az új építésű lakásárakra - ezek tovább emelkedtek - de a legdrágább ingatlanok piacára sem a baranyai megyeszékhelyen. Pécsen ugyanis az egy évvel korábbihoz hasonló árszegmensben, némileg frissülő kínálatban találhatók meg a luxus kategóriába sorolható, 250 és 320 millió forint közötti áron kínált lakások.

Az otthonteremtési támogatás maximuma is csak a csúcskategóriás pécsi lakások árnak töredékére lenne elegendő
Az otthonteremtési támogatás maximuma is csak a csúcskategóriás pécsi lakások árnak töredékére lenne elegendő
Fotó: ingatlanbazar.hu / Forrás: ingatlanbazár.hu

A képzeletbeli dobogó legalsó fokára jelenleg egy 245,7 millió forintért ajánlott lakás léphet. A Mecsek-oldalban a Surányi úton épülő 4 lakásos társasházat ajánlják a potenciális vevők figyelmébe. A legnagyobb méretű, 90 nm+-os lakásért kérnek ennyit. Az ingatlanban a leendő lakó kényelmét a nagy teraszokról csodálható panoráma, gardrób, jacuzzi, szauna, zöld előkert, illetve teremgarázs és tároló, illetve házközponti rendszerről működtetett fűtő-hűtő szisztéma is szolgálja majd.

A legdrágább pécsi lakások rendszerint a Mecsek-oldalon találhatók
A legdrágább pécsi lakások rendszerint a Mecsek-oldalon találhatók
Fotó: ingatlanbazar.hu / Forrás: ingatlanbazár.hu

Ugyancsak a Mecsek-oldalon található második legdrágább áron kínált lakás jelenleg Pécsen. A 159 négyzetméteres ingatlan esetében szintén az olyan wellness funkciókat emelik ki, mint a jacuzzi, a panoráma szauna. A lakás belső két szintes, a benne élők két fürdőszobát tudnak igénybe venni, itt is alap a központi fűtő-hűtő rendszer, illetve a panorámás tetőterasz. A lakáshoz több állásos teremgarázs is tartozik.

Nem meglepetés, hogy az aktuális legmagasabb árú lakást is a Mecsek-oldalon találhatják az érdeklődők
Nem meglepetés, hogy az aktuális legmagasabb árú lakást is a Mecsek-oldalon találhatják az érdeklődők
Fotó: ingatlanbazar.hu / Forrás: ingatlanbazár.hu

Az otthonteremtési támogatás csak a töredékét fedezi a legdrágább pécsi lakások árának

A jelenlegi legdrágább eladó pécsi lakást - nem meglepően - szintén a Mecsek-oldalban kínálják, mintegy 320 millió forintért. A 148 négyzetméteres ingatlant a következő leírással népszerűsítik: Pécs történelmi belvárosa felett, ahhoz azonban igen közel, a Mecsek-oldal egyik legcsendesebb utcájában épül fel a város jelenleg talán legszebb, legmodernebb, és minden tekintetben legimpozánsabb és legelegánsabb, örök és zavartalan panorámás társasháza. A mindössze négylakásos társasház egyesíti mindazon tervezői elképzelést és beruházói célt, amely a városban egyedülállóan modern, elegáns, kényelmes, de ugyanakkor környezettudatos és energia hatékony lakhatást kíván biztosítani majdani, mindössze négy tulajdonosa részére. Az extra energatikai besorolást hőszivattyús fűtési rendszer garantálja, a lakáshoz kétállásos garázs is tartozik.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu