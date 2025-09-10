Pécsi gazdaságfejlesztés: leléptek a vezetők, süllyed a város

A pécsi gazdaságfejlesztési főosztály vezetője, Varga Péter szeptembertől családi okokra hivatkozva távozik, de a pécsiek nagy része talán azt sem tudja, ki ő. Teljesen láthatatlan maradt, miközben irányítása alatt a város gazdaságfejlesztésében semmiféle áttörés nem történt. Az a japán gyár, amely az elmúlt években betelepült, kizárólag a kormány támogatásának és országos befektetésösztönző programoknak köszönhető – nem a városháza erőfeszítéseinek. Varga azt állította a városházi propagandának, hogy az „elmúlt öt év elsősorban a csapatépítésről szólt". Ez gyakorlatilag beismerése annak, hogy Pécs helyben topog. A baloldali városvezetés nem tudott elindítani sem stadionépítést, sem tanuszodát, de a jégpálya is tető nélkül maradt. Még a nagy ígéretként beharangozott akvaparknál sem történt egyetlen kapavágás sem, de tavaly ősszel az is kiderült, hogy a Fenntartható Városfejlesztési Stratégia megalkotását sem bízták volna a Varga-féle városházi csapatra, ezért inkább külsős cégektől kértek volna ajánlatot erre a munkára is.

A pécsi gazdaságfejlesztés egy képen - Illusztráció: Denes Martonfai

Vargaék teljesítményét a városházi sajtó igyekezett mindig feltupírozni, így igyekeztek saját eredménynek beállítani a Seiren gyár letelepítését, holott a gyáravatóra például

Péterffy Attila baloldali pécsi polgármester és

gazdasági alpolgármestere, Ruzsa Csaba sem ment el.

Varga Péter ugyan elment, azonban elsők között távozott az eseményről, a japánok állófogadását sem várta meg, ahol akár újabb kapcsolatokat építhetett volna ki a város érdekében.

Varga amúgy kihúzhatta a gyufát a városvezetésben is: Pécs gyükési részén lévő Rengeteg utca lakói 2023 nyárán kérték az önkormányzatot, hogy az utcára vonatkozóan azonnali hatállyal építési tilalmat rendeljenek el. Mintegy 22 helyi lakos írta alá az ezzel kapcsolatos petíciót, amiben azt kifogásolták, hogy

a Mecsek Cabins Kft. két ütemben két egységből álló szállásépületet kíván építtetni, amely szerintük közlekedési, ivóvíz-ellátási és környezetterhelési szempontokból egyaránt sérelmes.

Később a fél hegyoldalra ki akarták a tilalmat terjeszteni, az ügyből hatalmas botrány lett, de az is kiderült, hogy a cég egyik tulajdonosa akkor Varga Péter volt.