2 órája
Pécsi gazdaságfejlesztés: leléptek a vezetők, süllyed a város
Szinte láthatatlan, ami történt körülöttük eddig is. A pécsi gazdaságfejlesztési főosztály vezetője távozik, de forrásaink szerint a helyettese is inkább ment, mert unatkozott.
A pécsi gazdaságfejlesztési főosztály vezetője, Varga Péter szeptembertől családi okokra hivatkozva távozik, de a pécsiek nagy része talán azt sem tudja, ki ő. Teljesen láthatatlan maradt, miközben irányítása alatt a város gazdaságfejlesztésében semmiféle áttörés nem történt. Az a japán gyár, amely az elmúlt években betelepült, kizárólag a kormány támogatásának és országos befektetésösztönző programoknak köszönhető – nem a városháza erőfeszítéseinek. Varga azt állította a városházi propagandának, hogy az „elmúlt öt év elsősorban a csapatépítésről szólt". Ez gyakorlatilag beismerése annak, hogy Pécs helyben topog. A baloldali városvezetés nem tudott elindítani sem stadionépítést, sem tanuszodát, de a jégpálya is tető nélkül maradt. Még a nagy ígéretként beharangozott akvaparknál sem történt egyetlen kapavágás sem, de tavaly ősszel az is kiderült, hogy a Fenntartható Városfejlesztési Stratégia megalkotását sem bízták volna a Varga-féle városházi csapatra, ezért inkább külsős cégektől kértek volna ajánlatot erre a munkára is.
Vargaék teljesítményét a városházi sajtó igyekezett mindig feltupírozni, így igyekeztek saját eredménynek beállítani a Seiren gyár letelepítését, holott a gyáravatóra például
- Péterffy Attila baloldali pécsi polgármester és
- gazdasági alpolgármestere, Ruzsa Csaba sem ment el.
- Varga Péter ugyan elment, azonban elsők között távozott az eseményről, a japánok állófogadását sem várta meg, ahol akár újabb kapcsolatokat építhetett volna ki a város érdekében.
Varga amúgy kihúzhatta a gyufát a városvezetésben is: Pécs gyükési részén lévő Rengeteg utca lakói 2023 nyárán kérték az önkormányzatot, hogy az utcára vonatkozóan azonnali hatállyal építési tilalmat rendeljenek el. Mintegy 22 helyi lakos írta alá az ezzel kapcsolatos petíciót, amiben azt kifogásolták, hogy
a Mecsek Cabins Kft. két ütemben két egységből álló szállásépületet kíván építtetni, amely szerintük közlekedési, ivóvíz-ellátási és környezetterhelési szempontokból egyaránt sérelmes.
Később a fél hegyoldalra ki akarták a tilalmat terjeszteni, az ügyből hatalmas botrány lett, de az is kiderült, hogy a cég egyik tulajdonosa akkor Varga Péter volt.
Pécsi gazdaságfejlesztés: állóvíz
Lapunk városházi forrásból úgy értesült, hogy Varga helyettese már korábban távozott, elsősorban azért, mert unatkozott. Hasonló semmittevésről számolt be egy másik városházi kolléga, aki rálátott egy a szervezet működésére: szerinte érdemben semmit nem lehetett ott csinálni, hiába akartak néhányan, így aztán semmi nem is történt, mert olyan volt az egész, mint egy állóvíz.
Hihetetlen tempó! Ja, nem!
Kísértetiesen hasonlítanak a gazdaságfejlesztési főosztály körül zajló események a pécsi Európa Kulturális Fővárosa program előkészítése során tapasztaltakkal. Akkor Pécs baloldali városvezetése óriási lehetőséghez jutott, közel 35 milliárd forintnyi fejlesztési forráshoz jutva kellett volna normálisan előkészítenie az 2010-es évadot. Ugyanakkor botrányt botrány követett, és akkor még nem tudtak a kormányra sem mutogatni, hiszen szintén baloldali országlás idején voltunk. Beszédes, hogy akkor a EKF menedzsment központból nyolc hónap alatt 18-an távoztak, amivel kapcsolatban az akkori főigazgató azt találta mondani,
náluk, emiatt távoztak azok, akik ezt nem bírják. Ezzel szemben úgy tudjuk, hogy bizonyos esetekben annyira nem tudtak magukkal kezdeni semmit a kollégák, hogy fogócskáztak inkább az épületben.