Forintokból milliók

4 órája

Most indul a versenyfutás a felajánlott pénzekért

Címkék#NAV#pénz#Nemzeti Adó-és Vámhivatal

Évről évre rengeteg pénz vándorol jó helyre az adóból felajánlott 1+1 százalékból. Azoknak a civil szervezeteknek, amelyek számot tartanak a pénz egy részére, most kell beregisztrálniuk magukat a jogosultak közé.

Kaszás Endre

Már letölthető a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapjáról a 25EGYREG jelű adatlap, amit azoknak a civil szervezeteknek kell beadniuk, akik 2026-tól igényt tartanak a magánszemélyek 1 százalékos felajánlásából származó pénzre, és korábban még nem regisztráltak – tájékoztatta hírportálunkat Barlai Krisztina, a NAV baranyai szóvivője.

A gyermekgyógyászatot támogató szervezetek minden évben kiemelten részsülnek Baranyában az adó 1+1 százalékos felajánlásából származó pénzből
Fotó: MW / Forrás:  MW

Az adatlapot 2025. szeptember 30-ig elektronikusan kell a NAV-hoz benyújtani, ha a szervezet 2026-tól igényt tart magánszemélyek 1%-os felajánlására. A regisztráció a civil kedvezményezetté válás feltétele, tehát az adatlap benyújtása nélkül a szervezet nem részesülhet 1%-os felajánlásokban.

A regisztráció visszavonásig érvényes, ezért a már regisztrált civil kedvezményezett szervezetnek nem kell újra benyújtania EGYREG-adatlapot. A 2025-ben érvényes regisztrációval rendelkező civil kedvezményezettek listája a NAV honlapján található.

Mint Barlai Krisztina felhívta a figyelmet, akik most kérik regisztrációjukat, arra figyeljenek, hogy a 2025. szeptember 30-ai benyújtási határidő jogvesztő, elmulasztásával a regisztráció nem vehető figyelembe, még akkor sem, ha a szervezet igazolást nyújt be vagy méltányossági kérelmet terjeszt elő. Az adatlaphoz mellékelni kell a kitöltési útmutatóban részletezett nyilatkozatokat, okiratokat és igazolást.

A felajánlott pénz célba érésének feltétele a kedvezményezettek regisztrációja

Azonban 2025. szeptember 30-a után is benyújthatja az adatlapot az a civil szervezet, amely jogutódlással megszűnik, vagy a jogutód szervezet a kedvezményezett civil szervezetből vált ki, mivel a jogutód szervezet nem válik automatikusan civil kedvezményezetté, azt jelenti be, hogy már nem felel meg a regisztráció feltételeinek, másik belföldi pénzforgalmi számlaszámot jelent be a számára felajánlott szja 1 százalék fogadására.

 

