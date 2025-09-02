Most indul a versenyfutás a felajánlott pénzekért

Már letölthető a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapjáról a 25EGYREG jelű adatlap, amit azoknak a civil szervezeteknek kell beadniuk, akik 2026-tól igényt tartanak a magánszemélyek 1 százalékos felajánlásából származó pénzre, és korábban még nem regisztráltak – tájékoztatta hírportálunkat Barlai Krisztina, a NAV baranyai szóvivője.

A gyermekgyógyászatot támogató szervezetek minden évben kiemelten részsülnek Baranyában az adó 1+1 százalékos felajánlásából származó pénzből. Fotó: MW / Forrás: MW

Az adatlapot 2025. szeptember 30-ig elektronikusan kell a NAV-hoz benyújtani, ha a szervezet 2026-tól igényt tart magánszemélyek 1%-os felajánlására. A regisztráció a civil kedvezményezetté válás feltétele, tehát az adatlap benyújtása nélkül a szervezet nem részesülhet 1%-os felajánlásokban.

A regisztráció visszavonásig érvényes, ezért a már regisztrált civil kedvezményezett szervezetnek nem kell újra benyújtania EGYREG-adatlapot. A 2025-ben érvényes regisztrációval rendelkező civil kedvezményezettek listája a NAV honlapján található.

Mint Barlai Krisztina felhívta a figyelmet, akik most kérik regisztrációjukat, arra figyeljenek, hogy a 2025. szeptember 30-ai benyújtási határidő jogvesztő, elmulasztásával a regisztráció nem vehető figyelembe, még akkor sem, ha a szervezet igazolást nyújt be vagy méltányossági kérelmet terjeszt elő. Az adatlaphoz mellékelni kell a kitöltési útmutatóban részletezett nyilatkozatokat, okiratokat és igazolást.