2 órája
Sorra újulnak meg a parkolók a baranyai városban
Újabb fejlesztések megvalósításának előkészítésén dolgozik az önkormányzat - hamarosan indul a sikondai és a Komlóverzum mögötti parkolók korszerűsítése, a városi kamerarendszer hibás és hiányzó elemeinek pótlására is sor kerül, és a 48-as tér közel 517 millió forintos uniós támogatással megvalósuló teljes rekonstrukciójának közbeszerzése is startol, mindemellett a sikondai turisztikai fejlesztés és az ipari parki bővítése terén is van előrelépés.
Polics József, Komló polgármestere hivatalos Facebook-oldalán tett bejegyzésében kiemelte, a parkolófejlesztések november végére lezárulhatnak, az első munkagépek várhatóan október elején jelennek meg a terepen.
A 48-as tér megújulása pedig nemcsak burkolat- és parkolófelújítást, hanem egy zöldebb, barátságosabb és modernebb közösségi teret is jelent majd, új fákkal, padokkal és korszerű közvilágítással - hangsúlyozta a polgármester.
A város célja, hogy jövő tavaszig minden elnyert uniós projektet elindítsanak.