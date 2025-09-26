Sorra újulnak meg a parkolók a baranyai városban

Polics József, Komló polgármestere hivatalos Facebook-oldalán tett bejegyzésében kiemelte, a parkolófejlesztések november végére lezárulhatnak, az első munkagépek várhatóan október elején jelennek meg a terepen.

A 48-as tér megújulása pedig nemcsak burkolat- és parkolófelújítást, hanem egy zöldebb, barátságosabb és modernebb közösségi teret is jelent majd, új fákkal, padokkal és korszerű közvilágítással - hangsúlyozta a polgármester.

A város célja, hogy jövő tavaszig minden elnyert uniós projektet elindítsanak.