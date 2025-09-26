szeptember 26., péntek

Sorra újulnak meg a parkolók a baranyai városban

Sorra újulnak meg a parkolók a baranyai városban

Újabb fejlesztések megvalósításának előkészítésén dolgozik az önkormányzat - hamarosan indul a sikondai és a Komlóverzum mögötti parkolók korszerűsítése, a városi kamerarendszer hibás és hiányzó elemeinek pótlására is sor kerül, és a 48-as tér közel 517 millió forintos uniós támogatással megvalósuló teljes rekonstrukciójának közbeszerzése is startol, mindemellett a sikondai turisztikai fejlesztés és az ipari parki bővítése terén is van előrelépés. 

Polics József, Komló polgármestere hivatalos Facebook-oldalán tett bejegyzésében kiemelte, a parkolófejlesztések november végére lezárulhatnak, az első munkagépek várhatóan október elején jelennek meg a terepen. 

A 48-as tér megújulása pedig nemcsak burkolat- és parkolófelújítást, hanem egy zöldebb, barátságosabb és modernebb közösségi teret is jelent majd, új fákkal, padokkal és korszerű közvilágítással - hangsúlyozta a polgármester.

 A város célja, hogy jövő tavaszig minden elnyert uniós projektet elindítsanak. 

 

