Nem végeznek kontármunkát – ők Baranya legjobb szobafestői!

Baranyában számos szobafestő dolgozik, akik közül többen már ismert és elismert névnek számítanak a helyiek körében. Olvasóinkat arra kértük, osszák meg tapasztalataikat, és mondják el, kit ajánlanának szívesen ismerőseiknek. A beérkezett vélemények alapján kirajzolódott, hogy több festő is kiemelkedett a mezőnyből, akiket többen is pozitívan emlegettek, míg mások inkább szűkebb körben ismertek.

Bizalmi kérdés, kit tartunk a legjobb szobafestőnek Baranyában

Fotó: MW

A legtöbb elismerést például Schmidt Gábor, Péter Norbert, Gál Csongor, Kovács A. Dávid, Radován József és Gadanec Zoltán kapta. Ők azok, akiknek a munkáját sokan megbízhatónak, igényesnek találták. Emellett több más szakember nevét is megemlítették, köztük Ignác György, Kern Attila, Dékány Csaba, Katona Gábor, Martus László, Sáfrány Tamás, Szalai Béla, Sztojka Zsolt, Tóth Csaba, Varga László, Rózsa Norbert és Antal Gábor. Érdekesség, hogy a sok férfi festő mellett egy női szakembert, Ruff Ágnest is többen ajánlották, ami ritkaságnak számít ebben a szakmában, és jól mutatja, hogy a szakértelem nem nemhez kötött.

A szavazatokból világosan látszik: a helyiek egy része a jól ismert, gyakran ajánlott neveket keresi, míg mások kisebb, kevésbé ismert, de lelkiismeretes szakembereket hívnak. Az is nyilvánvaló, hogy a személyes tapasztalat és a szájról szájra terjedő ajánlások továbbra is döntő szerepet játszanak, hiszen mindenki szeretné elkerülni a kontármunkát.

Nehéz valóban jó szobafestőt találni?

És valóban, a kontárprobléma ma is jelen van: országos szinten évente több százezer embernek van rossz tapasztalata az építőipari munkákkal kapcsolatban. Bár csökkent a kontármunkák aránya, a károk mértéke nőtt, és sokszor hosszú évekre rontják el a megrendelő bizalmát. A szakértők szerint a helyzet javulása részben annak köszönhető, hogy a lakosság tudatosabb lett: többen kérnek referenciát, és bátrabban kérdeznek rá az árakra és a munkafolyamatokra.

Az is biztos, hogy az Otthon Start Program elindulása új lendületet adhat a lakásfelújításoknak, így a festők iránti kereslet is erősödhet. Ez jó hír azoknak a szakembereknek, akik igényes, pontos munkát végeznek, mert a nagyobb bizalom és a növekvő kereslet hosszú távon stabil megélhetést jelenthet számukra.