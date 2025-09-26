2 órája
Forró a talaj: a távfűtés Pécsen sokkal olcsóbb lehetne?
A város környékén és térségében láthatatlan potenciál van a lábunk alatt. Vajon mennyivel lehet olcsóbb a távfűtés Pécsen?
A Mecsek és a térség geológiai adottságai szerint Pécs geotermikus potenciálja az országos átlagnál is jóval kedvezőbbek. Kevés város rendelkezik ilyen lehetőségekkel Magyarországon. A geológusok által használt mutató a geotermikus gradiens, amely azt fejezi ki, hogy kilométerenként hány Celsius-fokkal emelkedik a talaj hőmérséklete: Pécs térségében ez az érték kifejezetten magas – tudatta Pokorádi Gábor képviselő, pécsi innovációs biztos, aki arról is beszámolt, hogy kedvezőbbek az adottságaink, mint például Németországban, ahol most egy kisebb településen kísérleti jelleggel építenek egy geotermikus erőművet, pedig ott nincs meglévő távfűtési hálózat. A távfűtés pécsi rendszere már kiépült, van erőművünk is, ami drasztikusan csökkentheti a beruházási költségeket.
Ez az újfajta, zárt rendszerű technológia 4–6 kilométer mélyen telepített hőcserélő rendszert használ, amely nem bocsát ki semmit a talajba és nem is vesz ki onnan semmit. Ezáltal környezetbarát, biztonságos, hosszú élettartamú, és jóval alacsonyabb fenntartási költségekkel működtethető, mint a jelenleg használt megoldások.
A távfűtés Pécsen olcsóbb lenne?
Egy szakcég számításai szerint ugyanazt a teljesítményű erőművet, amely Németországban közel 100 milliárd forintba kerül, Pécsen akár 40 milliárd forintból meg lehetne valósítani. Számításaik szerint a hőtermelés költsége 50–70 euró/MWh, ami átszámolva 20–25 Ft/kWh körüli árat jelent. Ez technológia már most olcsóbb, mint amennyiért a Pécsi Erőmű jelenleg hőt értékesít a PÉTÁV felé.
– Az én vízióm az, hogy 2030 után, 2035-re Pécs teljes távfűtési rendszere geotermikus energiára állhat át, és a város villamosenergia-igényének egy részét is ilyen forrásból lehetne fedezni. Ehhez szükség lenne az önkormányzat, a Pécsi Tudományegyetem, a helyi cégek, a Mecsekérc, a Pécsi Erőmű és más szereplők együttműködésére – vélekedik Pokorádi. Ezért azt javasolta, hogy amennyiben a következő hónapokban a technológia valóban bizonyítja életképességét, hozzanak létre egy albizottságot, amelybe bevonják a helyi szakértőket és intézményeket, és közösen dolgozzanak ki egy stratégiát.
Ruzsa Csaba pécsi alpolgármester közölte, a németországi egy induló kutatási projekt, amelynek összértéke mintegy 350 millió euró.
- Ebből körülbelül 100 millió eurót az Európai Unió,
- további 45 millió eurót pedig az Európai Beruházási Bank biztosít.
Ez a beruházás hasonló nagyságrendű ahhoz, ami a horvátországi Eszék térségében zajlik, ahol nemrégiben 210 Celsius fokos termálvizet tártak fel, és az elkövetkező öt évben további három fúrás is várható.
Az EU az orosz olaj- és gázfüggőség csökkentésére óriási forrásokat mozgat, több százmillió eurós csomagok érkeznek a térségbe. Pécs számára ez nemcsak energetikai kérdés, hanem versenyképességi kihívás is, hiszen a város rendelkezik működő távhőrendszerrel (PÉTÁV), valamint szerződéses háttérrel, ami előnyt jelenthet a fejlesztésekhez való csatlakozásban.
Dr. Háber István képviselő – aki civilben mérnök és energetikai szakértő – úgy vélekedett, hogy a szóban forgó technológiát véleménye szerint nem feltétlenül szükséges Pécsre telepíteni, hiszen a felsőbb rétegekben is jó lehetőségeink vannak és Eszéknél sem 4000 méteres fúrás után találták meg a 210 °C-os vizet. Az ehhez kapcsolódó 140 milliárd forintos költség Pécs esetében rendkívül túlzónak tűnne.
Már kutattak is
Nem először került a téma fókuszba, hiszen már közel egy évtizede is komoly kutatások folytak a pécsi térségben és már a 2000-es években is gondolkodtak hasonlóban a pécsi önkormányzatnál.
A kormányzati célokkal összhangban
Az Energiaügyi Minisztérium a nem időjárásfüggő zöldenergia térnyerése érdekében tavaly alkotta meg a Nemzeti földhőhasznosítási koncepciót. A dokumentumban rögzített alapvető cél, hogy 2030-ra megduplázzuk, a 6,4 petajoule bázisérték kétszeresére növeljük a hazai felhasználást.