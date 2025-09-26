Forró a talaj: a távfűtés Pécsen sokkal olcsóbb lehetne?

A Mecsek és a térség geológiai adottságai szerint Pécs geotermikus potenciálja az országos átlagnál is jóval kedvezőbbek. Kevés város rendelkezik ilyen lehetőségekkel Magyarországon. A geológusok által használt mutató a geotermikus gradiens, amely azt fejezi ki, hogy kilométerenként hány Celsius-fokkal emelkedik a talaj hőmérséklete: Pécs térségében ez az érték kifejezetten magas – tudatta Pokorádi Gábor képviselő, pécsi innovációs biztos, aki arról is beszámolt, hogy kedvezőbbek az adottságaink, mint például Németországban, ahol most egy kisebb településen kísérleti jelleggel építenek egy geotermikus erőművet, pedig ott nincs meglévő távfűtési hálózat. A távfűtés pécsi rendszere már kiépült, van erőművünk is, ami drasztikusan csökkentheti a beruházási költségeket.

A távfűtés Pécsen 10 év múlva már egészen más lehet? – Fotó: Fülöp Ildikó

Ez az újfajta, zárt rendszerű technológia 4–6 kilométer mélyen telepített hőcserélő rendszert használ, amely nem bocsát ki semmit a talajba és nem is vesz ki onnan semmit. Ezáltal környezetbarát, biztonságos, hosszú élettartamú, és jóval alacsonyabb fenntartási költségekkel működtethető, mint a jelenleg használt megoldások.

A távfűtés Pécsen olcsóbb lenne?

Egy szakcég számításai szerint ugyanazt a teljesítményű erőművet, amely Németországban közel 100 milliárd forintba kerül, Pécsen akár 40 milliárd forintból meg lehetne valósítani. Számításaik szerint a hőtermelés költsége 50–70 euró/MWh, ami átszámolva 20–25 Ft/kWh körüli árat jelent. Ez technológia már most olcsóbb, mint amennyiért a Pécsi Erőmű jelenleg hőt értékesít a PÉTÁV felé.

– Az én vízióm az, hogy 2030 után, 2035-re Pécs teljes távfűtési rendszere geotermikus energiára állhat át, és a város villamosenergia-igényének egy részét is ilyen forrásból lehetne fedezni. Ehhez szükség lenne az önkormányzat, a Pécsi Tudományegyetem, a helyi cégek, a Mecsekérc, a Pécsi Erőmű és más szereplők együttműködésére – vélekedik Pokorádi. Ezért azt javasolta, hogy amennyiben a következő hónapokban a technológia valóban bizonyítja életképességét, hozzanak létre egy albizottságot, amelybe bevonják a helyi szakértőket és intézményeket, és közösen dolgozzanak ki egy stratégiát.