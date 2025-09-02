szeptember 2., kedd

Átver a Tisza

4 órája

A kommunikáció a te területed? Akkor a Tisza-adó téged is büntet!

Címkék#rendszer#gyurcsány#Tisza-adó

A Tisza-adó – nem meglepő módon – a kommunikációs szakembereket is komolyan sújtaná. Mutatjuk, hogyan érintené őket a Tisza-adó.

Bama.hu

A tervezett adó a kommunikációs területen dolgozók számára drasztikus fizetéscsökkenést jelentene. Egy dokumentum szerint, ha Magyar Péterék hatalomra kerülnének, eltörölnék az egykulcsos szja-t, és progresszív, többkulcsos adórendszert vezetnének be. Ez leginkább a családokat és a középosztályt sújtaná – emlékeztetve a Gyurcsány–Bajnai-korszak megszorításaira. A Tisza-adó tehát nem kegyelmez: mindenkit hátrányosan érint.

A Tisza-adót nagyon megéreznénk
A Tisza-adóval mindenki rosszul jár.

Mindent tönkretehet a Tisza-adó

A dokumentum alapján évi 5 millió forint alatt maradna a 15%-os szja, 5–15 millió forint között már 22%-os adókulcs lépne életbe, míg a 15 millió forint fölötti jövedelmeket 33% adó terhelné.

A Központi Statisztikai Hivatal 2025 első negyedévére vonatkozó adatai szerint Baranya vármegyében a kommunikációs területen dolgozók (közfoglalkoztatottak nélkül) nettó átlagkeresete 538.123 forint, ami 779.402 forintos bruttó bérnek felel meg. Baranyában sokan dolgoznak a kommunikációban kisebb-nagyobb cégeknél, így a Tisza-adó rengeteg embert érintene hátrányosan.

A 779.402 forintos bruttó átlagbér után jelenleg 116.910 forint szja-t kell fizetni. Ha azonban bevezetnék a Magyar Péterék által tervezett többkulcsos rendszert, akkor az 5–15 millió forintos jövedelem már 22%-os adóval adózna. Ez havi 26 ezer forinttal több szja-t jelentene, ami éves szinten több mint 300 ezer forint elvonást róna a dolgozókra.

Különösen érdekes mindez annak fényében, hogy a Tisza Párt korábban, a Nemzet Hangja konzultációban még az szja 9%-ra csökkentéséről kérdezte az embereket. Most viszont egy olyan rendszer körvonalazódik, amely a lakosság jelentős részének adóemelést hozna.

Ahogy arról már írtunk, egy új kalkulátorral bárki könnyedén kiszámolhatja, mennyit vinne el tőle a Tisza-adó.

Portálunkon azt is bemutattuk, hogy Baranyában átlagosan évi 150 ezer forintos mínuszt jelentene ez az intézkedés.

