A Tisza-adó az ingatlanértékesítéssel foglalkozókat is tönkretenné

A tervezett adó az ingatlanközvetítők számára jelentős jövedelemcsökkenést okozna. Egy belső anyag szerint, ha Magyar Péter és csapata kerülne hatalomra, megszüntetnék az egykulcsos szja-t, és progresszív, többkulcsos adót vezetnének be. Ez leginkább a középosztályt és a családokat sújtaná, felidézve a Gyurcsány–Bajnai-időszak megszorításait. A Tisza-adó tehát nem tesz kivételt: mindenki rosszabbul járna.

A Tisza-adó az ingatlanosok életét is sokkal nehezebbé tenné

A Tisza-adó mindenkit érzékenyen érintene

A dokumentum szerint évi 5 millió forintos keresetig maradna a 15%-os szja, 5–15 millió forint között már 22% lenne az adókulcs, míg 15 millió forint felett 33% terhelné a jövedelmeket.

A Központi Statisztikai Hivatal 2025 első negyedéves adatai alapján Baranya vármegyében az ingatlanszektorban dolgozók (közfoglalkoztatottak nélkül) átlagosan nettó 327.296 forintot kerestek, ami bruttóban 474.042 forintot jelent.

A jelenlegi szabályok mellett a 474.042 forintos bruttó átlagkereset után 71.106 forint szja fizetendő. Ha azonban életbe lépne Magyar Péterék többkulcsos terve, akkor az 5–15 millió forint közötti jövedelmeket már 22% adó sújtaná. Ez éves szinten átlagosan 48 ezer forint pluszterhet jelentene a dolgozóknak. Fontos azonban, hogy ez csak az átlagkeresetet tükrözi: a magasabb fizetésűek esetében – különösen most, amikor a kormányzati programok nyomán felpörög az ingatlanpiac – a veszteség évente akár több százezer forint is lehet.

Különös ellentmondás, hogy a Tisza Párt korábban, a Nemzet Hangja konzultáció során még arról kérdezte az embereket, csökkentsék-e az szja mértékét 9%-ra. Most viszont egy olyan rendszer körvonalazódik, amely sokak számára adóemelést hozna.

