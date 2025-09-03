Lebukott a Tisza, súlyos terhet rónának a szavazókra

Korábbi írásainkban már részleteztük, hogy a Tisza Párt által tervezett „Tisza-adó” milyen többletterhet róna a baranyai mezőgazdaságban dolgozókra lásd korábbi cikkünket, az oktatási szektorra itt, illetve az egészségügyre itt. A középosztályt és a családokat sújtó tervezett adórendszer a Gyurcsány–Bajnai-korszak megszorításait idézné.

A Tisza-adó minden ágazatot sújtaná. Fotó: Kallus György

Most Hargitai János országgyűlési képviselő a közösségi oldalán osztott meg egy ábrát, amely tételesen bemutatja, hogy a Tisza-adó bevezetése számos ágazatban dolgozókat érzékenyen érintené: a pedagógusok havi 30 ezer, az ápolók 23 ezer, a rendőrök 13 ezer, a katonák 39 ezer, míg az orvosok megközelítőleg havi 264 ezer forinttal keresnének kevesebbet. A képviselő hangsúlyozza, hogy a tervezetet korábban titokban próbálták kezelni, és a nyilvánosság most végre rálát a részletekre.

– Lebukott a Tisza! Jönne a Tisza-adó! El akarták titkolni. Hazudtak róla. Most lebuktak – kommentálta a számokat.

A Tisza-adó minden ágazatot sújtaná

Mint az ábra is mutatja, az orvosokat is nagymértékben sújtaná a Tisza-adó. Mint arról korábban beszámoltunk, a tervezett csomag az egészségügyi dolgozókat súlyosan érintené: egy baranyai átlagos egészségügyi munkavállaló éves szinten közel 300 ezer forinttal fizetne többet. A tervezett progresszív adórendszer a középosztályt és a családokat sújtaná leginkább, és sokak szerint a Gyurcsány–Bajnai-korszak megszorításait idézné.

Eközben az Origo megírta, A HVG-ben beismerték: valódi a Tisza-adó javaslata.