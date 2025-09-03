szeptember 3., szerda

Megadóztatnák

44 perce

Újabb csapást jelentene a Tisza-adó a mezőgazdasági dolgozóknak

Címkék#Tisza-adó#jövedelem#mezőgazdaság

A mezőgazdaságból élők eddig is számos nehézséggel küzdöttek: az aszály, a terméskiesés és a növekvő költségek mind súlyosan érintették őket. Most azonban a tervezett Tisza-adó újabb terhet róna a baranyai agráriumban dolgozókra.

Bama.hu

A Magyar Péter nevével fémjelzett politikai formáció adócsomagja, a „Tisza-adó” szerint eltörölnék az egykulcsos személyi jövedelemadót, helyette többkulcsos, progresszív adórendszert vezetnének be. Ez azt jelentené, hogy az évi ötmillió forint alatti jövedelmeknél maradna a 15 százalékos kulcs, ötmillió és 15 millió forint között 22 százalékra emelkedne az adó, míg a 15 millió forint feletti jövedelmeknél 33 százalékot kellene befizetni. A változtatás különösen érzékenyen érintené a középosztályt, a családokat, és nem utolsósorban a mezőgazdaságban dolgozókat, akiknek jövedelme épp a legmagasabb terhet jelentő sávban mozogna.

Tisza-adó Baranyában
A Tisza-adó újabb csapást mérne a baranyai mezőgazdaságnak
Fotó: MW

Mit jelent Baranyában a Tisza-adó?

A Központi Statisztikai Hivatal 2025 első negyedévére vonatkozó adatai szerint Baranya vármegyében a mezőgazdaságban, erdőgazdálkodásban és halászatban dolgozók havi bruttó átlagkeresete 524 565 forint volt közfoglalkoztatottak nélkül. Ez éves szinten bruttó 6 294 780 forintot jelent.

A jelenlegi egykulcsos, 15 százalékos adó mellett a baranyai gazdák éves szinten mintegy 944 217 forint adót fizetnek. A Tisza-adó bevezetése után azonban ez az összeg 1 052 876 forintra emelkedne, vagyis évente 108 659 forinttal, havonta közel 9050 forinttal több adót kellene befizetniük.

Ez az összeg első ránézésre nem tűnik drámainak, ám a mezőgazdaság sajátos helyzetét figyelembe véve komoly terhet jelent. Az ágazat szereplői ugyanis nemcsak a költségek emelkedésével szembesülnek – drágult a vetőmag, a műtrágya és az üzemanyag is –, hanem az időjárás kiszámíthatatlanságával és az ukrán import okozta piaci nyomással is. Mindez már most sok gazdát sodort a csőd szélére, az új adó pedig végképp ellehetetlenítheti a működésüket.

Csak a gazdák járnának rosszul?

A Tisza-adó hatása nem állna meg a mezőgazdaságban. A KSH adatai szerint Baranya vármegyében az összes foglalkoztatott havi bruttó átlagkeresete 599 961 forint volt 2025 első negyedévében. Ez éves szinten 7 199 532 forintnak felel meg. A mostani adórendszerben ennek terhe 1 079 930 forint, az új adózás szerint viszont már 1 240 000 forint körüli összeget kellene befizetni. Ez éves szinten mintegy 160 ezer forintos mínuszt jelentene egy átlagosan kereső baranyai munkavállalónak.

Ez újabb csapás lenne a baranyai mezőgazdaságnak

Nem véletlen, hogy a kormányzati oldalról sokan a Gyurcsány–Bajnai-korszak megszorításait látják visszaköszönni a Tisza Párt terveiben. Akkor is a középrétegekre hárultak a terhek, miközben a válság jelei mindenhol érezhetőek voltak. Most Baranya vármegye agrárszereplői érzik leginkább fenyegetve magukat. A kérdés tehát az, hogy a baranyai gazdák és más ágazatok dolgozói el tudják-e viselni a plusz terheket, vagy a Tisza-adó a végső lökést adná egy amúgy is nehéz helyzetben lévő szektornak. Rittlinger József szerint a baranyai gazdálkodóknak a klímaváltozás okozta kihívásokkal is foglalkozni kell, mellette az uniós források jövője bizonytalan, miközben Ukrajna gyorsított csatlakozása tovább nehezíthetné a helyzetüket. Ehhez társulhat a tervezett Tisza-adó, amely – mint korábbi cikkünkben bemutattuk – újabb csapást jelentene a baranyai gazdák számára.

 

