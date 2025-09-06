A társadalombiztosításban dolgozók is megsínylenék a Tisza-adót

A tervezett adó a társadalombiztosításban dolgozók számára drasztikus fizetéscsökkenést okozna. Egy belső dokumentum szerint, ha Magyar Péterék hatalomra kerülnének, eltörölnék az egykulcsos szja-t, és progresszív, többkulcsos rendszert vezetnének be. Ez leginkább a családokat és a középosztályt sújtaná – emlékeztetve a Gyurcsány–Bajnai-korszak megszorításaira. A Tisza-adó tehát nem válogat: széles rétegeket érintene hátrányosan. Az Alapjogokért Központ frissen publikált felmérése szerint a felnőtt magyar lakosság csaknem kétharmada attól tart, hogy a 2026-os választások után a Tisza Párt megemelné az adóterheket.

A Tisza-adó nem válogat, mindenkit rosszul érint.

Gyakorlatilag mindent tönkre tehet a Tisza-adó

A dokumentum alapján évi 5 millió forint alatt maradna a 15%-os szja, 5–15 millió forint között már 22%-os adókulcs lépne életbe, míg a 15 millió forint fölötti jövedelmeket 33% adó terhelné.

A Központi Statisztikai Hivatal 2025 első negyedéves adatai szerint Baranya vármegyében a társadalombiztosításban dolgozók (közfoglalkoztatottak nélkül) nettó átlagkeresete 406.326 forint, ami bruttó 588.507 forintnak felel meg.

A 779.402 forintos bruttó átlagbér után jelenleg 88.276 forint szja-t kell fizetni. Ha azonban életbe lépne a Magyar Péterék által tervezett rendszer, akkor az 5–15 millió forintos jövedelmek már 22%-os adóval adóznának. Ez havi 12 ezer forintos többlet-elvonást jelentene, ami éves szinten több mint 144 ezer forint mínuszt okozna a dolgozóknak.

Mindez különösen ellentmondásos annak fényében, hogy a Tisza Párt korábban, a Nemzet Hangja konzultációban még arról kérdezte az embereket, támogatnák-e az szja 9%-ra csökkentését. Most viszont egy olyan rendszer körvonalazódik, amely a lakosság jelentős részének adóemelést hozna.

Ahogy arról már korábban beszámoltunk, egy új kalkulátor segítségével bárki könnyen kiszámolhatja, mennyit vinne el tőle a Tisza-adó.