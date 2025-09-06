szeptember 6., szombat

Zakariás névnap

25°
+33
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Átver a Tisza

48 perce

A társadalombiztosításban dolgozók is megsínylenék a Tisza-adót

Címkék#segítség#Nemzet Hangja#Tisza-adó

Számítások szerint a többkulcsos adózás bevezetése a munkavállalók kétharmadát érintené hátrányosan. A társadalombiztosításban dolgozók is kifejezetten rosszul járnának a Tisza-adóval.

Bama.hu
A társadalombiztosításban dolgozók is megsínylenék a Tisza-adót

A tervezett adó a társadalombiztosításban dolgozók számára drasztikus fizetéscsökkenést okozna. Egy belső dokumentum szerint, ha Magyar Péterék hatalomra kerülnének, eltörölnék az egykulcsos szja-t, és progresszív, többkulcsos rendszert vezetnének be. Ez leginkább a családokat és a középosztályt sújtaná – emlékeztetve a Gyurcsány–Bajnai-korszak megszorításaira. A Tisza-adó tehát nem válogat: széles rétegeket érintene hátrányosan. Az Alapjogokért Központ frissen publikált felmérése szerint a felnőtt magyar lakosság csaknem kétharmada attól tart, hogy a 2026-os választások után a Tisza Párt megemelné az adóterheket. 

A Tisza-adó családokat tehet tönkre
A Tisza-adó nem válogat, mindenkit rosszul érint.

Gyakorlatilag mindent tönkre tehet a Tisza-adó

A dokumentum alapján évi 5 millió forint alatt maradna a 15%-os szja, 5–15 millió forint között már 22%-os adókulcs lépne életbe, míg a 15 millió forint fölötti jövedelmeket 33% adó terhelné.

A Központi Statisztikai Hivatal 2025 első negyedéves adatai szerint Baranya vármegyében a társadalombiztosításban dolgozók (közfoglalkoztatottak nélkül) nettó átlagkeresete 406.326 forint, ami bruttó 588.507 forintnak felel meg.

A 779.402 forintos bruttó átlagbér után jelenleg 88.276 forint szja-t kell fizetni. Ha azonban életbe lépne a Magyar Péterék által tervezett rendszer, akkor az 5–15 millió forintos jövedelmek már 22%-os adóval adóznának. Ez havi 12 ezer forintos többlet-elvonást jelentene, ami éves szinten több mint 144 ezer forint mínuszt okozna a dolgozóknak.

Mindez különösen ellentmondásos annak fényében, hogy a Tisza Párt korábban, a Nemzet Hangja konzultációban még arról kérdezte az embereket, támogatnák-e az szja 9%-ra csökkentését. Most viszont egy olyan rendszer körvonalazódik, amely a lakosság jelentős részének adóemelést hozna.

Ahogy arról már korábban beszámoltunk, egy új kalkulátor segítségével bárki könnyen kiszámolhatja, mennyit vinne el tőle a Tisza-adó.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu