Nemet mondanak a pécsiek a Tisza-párt tervére! (VIDEÓ)

Heves vitát váltott ki a Tisza Párt friss adóemelési terve, amely alapjaiban változtatná meg a személyi jövedelemadó rendszerét. A sokak által csak Tisza-adóként emlegetett elképzelés miatt egyre többen tartanak attól, hogy jelentősen kevesebb pénz maradna a családoknál.

Bama.hu

A közelmúltban derült ki, hogy Magyar Péter pártja az egykulcsos személyi jövedelemadót progresszív, többkulcsos rendszerrel váltaná fel. Az elképzelés szerint a magasabb jövedelmi sávokban többet kellene fizetni, de a szakértők szerint a hatás ennél jóval szélesebb körben érvényesülne. A számítások alapján a Tisza-adó négymillió ember nettó keresetét csökkentené, akár több százezer forinttal évente.

Tisza-adó Pécs
A pécsiek sem kérnek a „Tisza-adóból"
Fotó: MW

A terv sokakban aggodalmat keltett, hiszen a mindennapi megélhetést és a családi költségvetéseket érintené. A kormány következetesen kitart az egykulcsos adó mellett, igazságosnak és átláthatónak nevezve a rendszert, míg a Tisza Párt a társadalmi igazságosságra hivatkozva indokolja a többkulcsos szja bevezetését. Kritikusai szerint azonban ez nem más, mint egy újabb megszorítás.

A pécsiek sem akarják a „Tisza-adót"

Pécsen is megkérdeztük az utca emberét a javaslatról. Egy idős hölgy arra panaszkodott, hogy így is nehéz kigazdálkodni a havi rezsit és élelmiszerárakat, a Tisza-adó csak tovább rontaná helyzetét. Egy fiatal férfi attól tart, hogy bár nem keres kiemelkedően sokat, az új sávos rendszer mégis őt is sújtaná, és kevesebb maradna a mindennapokra. Egy középkorú nő szerint az sem megnyugtató, ha valakit közvetlenül nem érintene, hiszen a gazdaságban minden láncreakciót indít el, és végső soron mindenki rosszabbul járna.

A pécsiek véleménye jól tükrözi az országos bizonytalanságot: a Tisza-adó sokak szemében egy újabb terhet jelentene, amely nem biztonságot, hanem kiszámíthatatlanságot hozna a mindennapi életbe.

 

