szeptember 3., szerda

Hilda névnap

26°
+33
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Semmi nem tisztázott

1 órája

Bizonytalanságot hoz a Tisza Párt a baranyai gazdák számára

Címkék#Tisza-adó#baranyai gazda#mezőgazdaság#költség#Rittlinger József

A Tisza Párt általi adótervezet évente több mint százezer forinttal terhelné a baranyai gazdákat. Rittlinger József, a NAK vármegyei elnöke szerint a családi gazdaságok kedvezményeinek és az uniós források elosztásának bizonytalansága további kockázatot jelent az agráriumnak, amelyet már most is magas költségek és piaci nyomás sújt. A Tisza-adó tovább nehezítené a helyzetet.

Bama.hu

Korábbi cikkünkben bemutattuk, hogy a Tisza Párt által tervezett progresszív adórendszer, a „Tisza-adó” milyen többletterhet róna a baranyai mezőgazdaságban dolgozókra. A számítások szerint egy átlagos gazda évente több mint 100 ezer forinttal fizetne többet, ami a már most is emelkedő költségek, a kiszámíthatatlan időjárás és az ukrán import okozta piaci nyomás mellett újabb komoly csapást jelentene az ágazatnak. Ráadásul a változtatás nemcsak a gazdákat, hanem a teljes baranyai középosztályt is érzékenyen érintené. Részletek korábbi cikkünkben.

Bizonytalanságot hoz a Tisza Párt a baranyai mezőgazdaság számára
Bizonytalanságot hoz a Tisza Párt a baranyai mezőgazdaság számára

A Tisza Párt bizonytalanságot kelt a mezőgazdasági dolgozókban is

Megkérdeztük a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Baranya vármegyei elnökét, Rittlinger Józsefet, aki így foglalta össze meglátásait:

– Ami számunkra, a baranyai gazdálkodók számára nagyon fontos, az a családi gazdaságok helyzete, a meglévő kedvezmények és jogosultságok sorsa. Jelenleg semmilyen garanciát nem látunk arra, hogy a Tisza Párt programjában ezek megmaradnának. Nem tudni például, hogy megmarad-e a családi gazdaságok adókedvezménye, az földvásárlás esetében az elővásárlási jog, illetve az őstermelők adómentessége. Ugyanez igaz a pályázatokra, az uniós források elosztására. Egyelőre nem világos, hogy ezeket hogyan allokálnák, s mely ágazatokat – kertészetet, állattenyésztést, növénytermesztést – részesítenék előnyben.Ezek mind olyan kérdések, amelyek a mindennapi működésünket érintik, és jelenleg nincs világos válasz rájuk. Ez a bizonytalanság önmagában is komoly kockázatot jelent a mezőgazdaság számára, hiszen mi hosszú távra tervezünk, és a gazdák csak akkor tudnak előre gondolkodni, ha stabil szabályozási környezetben dolgoznak. Ha ezekre nincs garancia, az komoly aggodalmat szülhet az ágazatban – nyilatkozott Rittlinger József.

Hangsúlyozta továbbá: 

Nem látjuk, mi lesz a sorsa annak a magyar kormánytól kapott 80 százalékos társfinanszírozásnak, amelyet a jelenlegi kormány ad számunkra. Jelenleg ugyanis minden uniós forrás esetében az a gyakorlat, hogy 10 forintból 8-at a magyar állam fedez, 2-t ad az Unió, ám most ennek a sorsa is teljesen tisztázatlan. Emellett világos agrárpolitikát sem látunk, az agráriumról gyakorlatilag szó sem esik a Tisza döntéshozói részéről 

– összegzett a mezőgazdasági szakember.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu