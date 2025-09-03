Bizonytalanságot hoz a Tisza Párt a baranyai gazdák számára

Korábbi cikkünkben bemutattuk, hogy a Tisza Párt által tervezett progresszív adórendszer, a „Tisza-adó” milyen többletterhet róna a baranyai mezőgazdaságban dolgozókra. A számítások szerint egy átlagos gazda évente több mint 100 ezer forinttal fizetne többet, ami a már most is emelkedő költségek, a kiszámíthatatlan időjárás és az ukrán import okozta piaci nyomás mellett újabb komoly csapást jelentene az ágazatnak. Ráadásul a változtatás nemcsak a gazdákat, hanem a teljes baranyai középosztályt is érzékenyen érintené. Részletek korábbi cikkünkben.

Bizonytalanságot hoz a Tisza Párt a baranyai mezőgazdaság számára

Megkérdeztük a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Baranya vármegyei elnökét, Rittlinger Józsefet, aki így foglalta össze meglátásait:

– Ami számunkra, a baranyai gazdálkodók számára nagyon fontos, az a családi gazdaságok helyzete, a meglévő kedvezmények és jogosultságok sorsa. Jelenleg semmilyen garanciát nem látunk arra, hogy a Tisza Párt programjában ezek megmaradnának. Nem tudni például, hogy megmarad-e a családi gazdaságok adókedvezménye, az földvásárlás esetében az elővásárlási jog, illetve az őstermelők adómentessége. Ugyanez igaz a pályázatokra, az uniós források elosztására. Egyelőre nem világos, hogy ezeket hogyan allokálnák, s mely ágazatokat – kertészetet, állattenyésztést, növénytermesztést – részesítenék előnyben.Ezek mind olyan kérdések, amelyek a mindennapi működésünket érintik, és jelenleg nincs világos válasz rájuk. Ez a bizonytalanság önmagában is komoly kockázatot jelent a mezőgazdaság számára, hiszen mi hosszú távra tervezünk, és a gazdák csak akkor tudnak előre gondolkodni, ha stabil szabályozási környezetben dolgoznak. Ha ezekre nincs garancia, az komoly aggodalmat szülhet az ágazatban – nyilatkozott Rittlinger József.

Hangsúlyozta továbbá:

Nem látjuk, mi lesz a sorsa annak a magyar kormánytól kapott 80 százalékos társfinanszírozásnak, amelyet a jelenlegi kormány ad számunkra. Jelenleg ugyanis minden uniós forrás esetében az a gyakorlat, hogy 10 forintból 8-at a magyar állam fedez, 2-t ad az Unió, ám most ennek a sorsa is teljesen tisztázatlan. Emellett világos agrárpolitikát sem látunk, az agráriumról gyakorlatilag szó sem esik a Tisza döntéshozói részéről

– összegzett a mezőgazdasági szakember.