szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

13°
+18
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fejlesztés

1 órája

Több, mint háromszázmillió forintot költenek a mohácsi uszoda korszerűsítésére

Címkék#mohácsi uszoda#pályázat#korszerűsítés

Egy sikeres pályázat révén 351 millió forintos beruházás keretében növelik a mohácsi uszoda energiahatékonyságát, közölte az önkormányzat.

Máté Balázs (Mohácsi Újság.hu)

Azt írták közleményükben, hogy a 2027 nyarán záruló korszerűsítés keretében átalakítják a meglévő fűtési rendszert, valamint épületautomatikai rendszer kiépítésével és a légkezelő rendszer felújításával növelik az épület energiahatékonyságát.

A beruházás eredményeként a termálvizet az eddigieknél nagyobb arányban hasznosítják fűtési célra, emellett a jelenlegi hőszivattyúkat is korszerűbb berendezésekre cserélik - olvasható a közleményben.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu