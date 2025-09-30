Fejlesztés
1 órája
Több, mint háromszázmillió forintot költenek a mohácsi uszoda korszerűsítésére
Egy sikeres pályázat révén 351 millió forintos beruházás keretében növelik a mohácsi uszoda energiahatékonyságát, közölte az önkormányzat.
Azt írták közleményükben, hogy a 2027 nyarán záruló korszerűsítés keretében átalakítják a meglévő fűtési rendszert, valamint épületautomatikai rendszer kiépítésével és a légkezelő rendszer felújításával növelik az épület energiahatékonyságát.
A beruházás eredményeként a termálvizet az eddigieknél nagyobb arányban hasznosítják fűtési célra, emellett a jelenlegi hőszivattyúkat is korszerűbb berendezésekre cserélik - olvasható a közleményben.
Ezt ne hagyja ki!Kalandok
16 órája
Amerikába is eljutott a Busó Iskola, a világ magyarságához viszi el a hagyományt Rosta Endre
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre