Tisza-adó

41 perce

Többkulcsos adó: így tenné tönkre a baranyai turizmust a Tisza-adó

Címkék#statisztika#munkaerő#turisztika

A Tisza Párt többkulcsos személyi jövedelemadó bevezetését tervezi, amely a turizmusban és vendéglátásban dolgozókat Baranya vármegyében is érzékenyen érintheti. A legnagyobb kérdés, hogy a turizmus alacsony átlagbérei mellett a többkulcsos adózás valóban a „gazdagabbak” terheit növelné-e, vagy inkább széles rétegek járnának rosszabbul a változással.

Bama.hu

A turizmus.com összefoglalója szerint országosan a szálláshely-szolgáltatásban és vendéglátásban dolgozók bruttó átlagbére idén júniusban 452,9 ezer forint volt, amely már beleesik a Tisza által javasolt többkulcsos adóterv alapján a 22 százalékos kulcsba. Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi 15 százalékos SZJA helyett a munkavállalók magasabb elvonással szembesülnének – ráadásul egy olyan ágazatban, ahol a bérek jóval elmaradnak a nemzetgazdasági átlagtól.

többkulcsos adó Baranya
Megnehezítené a többkulcsos adó a turizmust is – Baranyában amúgy sem rózsás a helyzet
Fotó: MW

Baranyában még nehezebb a helyzet

A KSH friss statisztikái alapján a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ágazatban a teljes munkaidőben foglalkoztatottak bruttó átlagkeresete 2025 első negyedévében mindössze 382 ezer forint volt. Ez a legalacsonyabb átlag a megyében, messze elmaradva nemcsak az országos turisztikai átlagtól, hanem a Baranyára jellemző 599,9 ezres összkereseti átlagtól is. Vagyis a dolgozók jó része eleve nem érné el a második kulcs sávját, de az átlag természete miatt itt is vannak, akik jelentősen többet keresnek – számukra a progresszív szja komoly veszteséget okozna.

A szezonális munkák és a borravalóra épülő keresetek tovább torzítják a képet. Egy nyári csúcsszezonban recepciósként vagy éttermi vezetőként akár 600–800 ezer forint is elérhető bruttó bér, amely egyértelműen a magasabb kulcs alá esne. Így sok baranyai turisztikai dolgozó szembesülhet azzal, hogy bár éves szinten korántsem számítanak kiemelkedően keresőnek, adóterhük mégis ugrásszerűen emelkedne.

Többkulcsos adó: a motivált munkaerő megtartását is nehezítené

Princzinger Péter, a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány elnöke a turizmus.com-nak úgy fogalmazott: a többkulcsos adó a motivált munkaerő megtartását is nehezítené. „Egy front office menedzsernek vagy tapasztalt utazásszervezőnek több százezer forintos éves kieséssel kellene számolnia. Ez rontja a munkavállalói elégedettséget, és gyengíti a cégek tárgyalási pozícióját is.”

A baranyai turizmusra nézve ez különösen kockázatos. A vármegye szállodái, fürdői és vendéglátóhelyei a helyi gazdaság egyik fontos pillérét jelentik, de a munkaerőhiány már most is komoly gond. Ha a bérek a jövőben még kevésbé lesznek versenyképesek, fennáll a veszélye, hogy a tapasztalt munkaerő elhagyja a térséget.

 

