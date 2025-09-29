szeptember 29., hétfő

Új buszjárat indul Pécsen − emelkednek a jegy- és bérletárak

Ráadásul bizonyos címletekkel már nem is lehet fizetni! Újdonságról számolt be a Tüke Busz Zrt.

Bama.hu

Emelkedő jegyárak és egy nagy változás: tesztüzemben elindul a 90-es busz, számolt be róla a Tüke Busz Zrt. Facebook-oldalán.

tüke busz jegyár
Fontos információkról adott ki tájékoztatást a Tüke Busz. Jegyár emelés és új járat is lesz. Forrás: MW

Tüke Busz jegyár emelés, új járat indítás

A Tüke Busz az elmúlt hetekben a tervezett áremelések miatt került a középpontba, most pedig egy újdonságról számoltak be. Október 1-jétől november 30-ig közlekedik Pécsen a 90-es számú új buszjárat, amely Kertváros és a Tüskésréti út között teremt közösségi közlekedési kapcsolatot. A két hónapos próbaüzem az OPTI-UP nemzetközi projekt keretében valósul meg, amely a közösségi közlekedés zöldebbé és fenntarthatóbbá tételét célozza.

A járat a Tüskésréti út és a Fagyöngy utca között közlekedik, érintve több fontos köztes megállót a Siklósi út, a Táncsics Mihály utca és a Nagy Imre út vonalán. A buszok munkanapokon, a délelőtti és esti órákban indulnak, kizárólag elektromos járművekkel, amelyek csendesebb és környezetbarátabb közlekedést biztosítanak.

A Tüke Busz célja, hogy a próbaidőszak alatt felmérje az utasok igényeit és a járat működési tapasztalatait. A kísérlet végén kiértékelés következik, amely meghatározza, hogy a 90-es járat véglegesen beépülhet-e a város közlekedési hálózatába.

Változnak a bérletárak, valamint a jegyárak is

Hivatalos tájékoztatást adott ki a jegyáremelés kapcsán is a Tüke Busz, 2025. október 1-jétől azt követően, hogy Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése a 222/2025.(VIII.29.) számú határozatával módosította a Tüke Busz Zrt. közszolgáltatási szerződését, a társaság díjszabási feltételeit.

A kisgyermekes és szociális bérletek, a közfoglalkoztatottak bérlete, a félhavi bérletek, a mentős bérletek, a polgárőr bérletek és az eb bérletek kivételével (e díjtermékek ára változatlan marad) az új árú, október havi bérleteket és menetjegyeket azok érvényességi napjától kezdődően, vagyis október 1-jétől lehet megvásárolni a Tüke Busz Zrt. bérletpénztáraiban, a MÁV JÉ rendszerében, valamint a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. és viszonteladói partnerhálózatában. 

Az elővételi menetjegyek ára 500 Ft, az autóbusz-vezetőnél megvásárolt jegyek 600 Ft-ba kerülnek az emelést követően. A havi bérlet ára 7 600 Ft (Tüke kártya kedvezménnyel 7 200 Ft) lesz, a tanuló és nyugdíjas havi bérlet egységesen 4 100 Ft-ra (Tüke kártya kedvezménnyel 3 900 Ft-ra) emelkedik.

A 2025. október 1-jét megelőzően, a Tüke Busz Zrt. és viszonteladói partnereinél megvásárolt elővételi menetjegyeket és gyűjtőjegyeket, valamint a Nemzeti Mobilfizetési Zrt-nél, illetve viszonteladói partnereinél megvásárolt mobiljegyeket, illetve az autóbusz-vezetőknél váltott autóbusz-vezetői menetjegyeket legkésőbb 2026. szeptember 30-ig lehet felhasználni utazásra.

A pótdíjak tekintetében is módosulnak a fizetési határidők és összegek: 15 naptári napon belül a pótdíj összege 10 000 Ft, 15 naptári napon túl, de 30 napon belül a pótdíj 25 000 Ft, míg 30 napon túl 40 000 Ft-ra emelkedik a fizetendő összeg. Módosult a Tüke kártyával történő kedvezményes vásárlás feltétele is, már vásárláskor szükséges a jogosultság igazolása. Nagycímletű fizetőeszközként az autóbusz-vezető maximum 5 000 Ft készpénzt köteles elfogadni az autóbuszon történő jegyvásárláskor.

 

