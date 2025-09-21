Új építésű lakások: álom vagy valóság? Nem hiszi el, mennyit változott Pécsen egy év alatt az átlagár

Az Ingatlan.com legfrissebb, a Dunántúli Naplónak is eljuttatott, az új építésű lakások tárgyában készült elemzése szerint szeptember elején összesen több mint 15 ezer új építésű lakóingatlant kínáltak eladásra országos szinten. Ezen belül 62 százalékos volt az Otthon Start Programnak megfelelő új építésű lakások aránya, ami több mint 9 ezer új lakást vagy házat jelent.

Az új építésű lakások átlagos négyzetméterára 1,174 millió forintra nőtt Pécsen. Fotó: Béres Attila

Ez kisebb arány, mint a használt lakásokat és házakat is magába foglaló teljes kínálat 75 százalékos mutatója. Vagyis az új építésű lakások sokkal kisebb arányban felelnek meg a program kritériumainak. A program feltételeinek megfelelő új építésű lakások száma negyedével csökkent, addig a teljes újlakás kínálat közel 10 százalékkal nőtt Budapesten az elmúlt egy évben

- közölte Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

Az országon belül jelentősek az eltérések. A fővárosban az eladásra szánt új lakások és házak 19 százaléka felel meg az Otthon Start Programnak. A legtöbb ilyen lakás XVIII. és XIX kerületben található. Budapesttel szemben a vármegyeszékhelyeken az új lakások 85 százaléka, a kisebb városokban pedig a 76 százaléka vásárolható meg a program keretében, míg a községekben 91 százalékos ez a mutató.

Az eltérések az árak alakulásával is magyarázhatóak. Balogh László közölte, hogy a fővárosban az eladó új lakások és házak négyzetméterárainak középértéke meghaladta a 1,6 millió forintot, az Otthon Start Programnak megfelelő új lakások esetében pedig majdnem 1,3 millió forint ugyanez az összeg. A fővárosi új lakások árának alakulásáról Balogh László elmondta, hogy bár tavaly szeptemberhez képest 17 százalékos volt a drágulás, a program bejelentése óta eltelt két hónapban 1,3 százalékos volt az árnövekedés.

A vármegyeszékhelyek közül már hétben - Debrecenben, Győrben, Egerben, Pécsen, Szegeden, Veszprémben és Székesfehérváron - már 1 millió felett jár az új lakások medián négyzetméterára. A baranyai vármegyeszékhelyen ez az összeg egészen pontosan 1,174 millió forint jelenleg.

Balogh László közölte azt is, hogy az Otthon Start Program sikeres részben azon múlik, hogy lesz-e elegendő, a feltételeket teljesítő új lakás a kínálatban. Ez azért is fontos, mert a 1,5 millió forintos négyzetméterár-limitnek megfelelő új lakások visszafoghatják a használt lakások drágulását is. Az ingatlan.com piaci információi szerint 4-6 ezer új Otthon Start Programnak megfelelő új lakás kerülhet a piacra, amelyekre még az idén le is tudnak szerződni a vevők. Ez pedig lökést adhat a teljes újlakás-szektornak, és növelheti a versenyhelyzetet a vásárlókért. A folyamatosan növekvő kereslet mellett a fejlesztők közül ugyanis egyre többen elgondolkodhatnak azon, hogy a korábban megépíteni tervezett lakások egy részét átalakítsák az Otthon Start Program feltételeinek megfelelően.