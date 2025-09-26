Pécs a dobogón
Végre egy jó hír a baranyai turizmus számára
Az őszi belföldi utazások legnépszerűbb úti célja Budapest, Eger és Pécs a foglalási adatok szerint. A vendégek többsége 2 éjszakás pihenést tervez, a foglalások harmada hotelbe szól. A pároknál az októberi előfoglalások aránya még mérsékeltebb, a családoknál viszont már most kiugró érdeklődés látszik a négynapos hosszú hétvégére és az őszi szünetre.
Pécs komplex kínálatával - a természeti és történelmi látnivalókkal, kulturális programjaival - érdemelte ki az őszi utazók figyelmét, kedvező fejlemény az is, hogy emelkedett a családi foglalások aránya is.
