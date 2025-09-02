Újabb baranyai város kap autópálya-kapcsolatot - van tipped, hogy melyik?

Mayer István, Villány polgármestere a rendkívül jó hír kapcsán arról tájékoztatott, hogy elérhető közelségbe került két távlati, nagy jelentőséggel bíró fejlesztés is, ugyanis az elmúlt héten megjelent kormányhatározatban – mely tartalmazza a következő 10 év tervezett állami beruházásait – megjelent a villányi északkeleti elkerülő út építése, valamint az M6-os autópálya villányi bekötőútjának megvalósítása is.

A közterületek fejlesztése után a közlekedési és gazdasági infrastruktúra fejlesztésében is nagyot léphet előre Villány

Fotó: MW / Forrás: MW

Előbbi 2035-ig, utóbbi viszont már 2030-ig elkészül a kormány tervei szerint. Az északkeleti elkerülő út lehetősége (és jelentősége) pár éve merült fel a villányi polgármester és dr. Hargitai János országgyűlési képviselő közötti megbeszélésen. Az elkerülő út az Újpetre felől érkező járműforgalmat (beleértve a teherforgalmat, mezőgazdasági gépek közlekedését) mentesítené a várostól. Jelenleg egyébként korlátozott a teherforgalom abból az irányból a villányi és a palkonyai híd súlykorlátja miatt. A teherszállítás bonyolultsága miatt évtizedek óta nehézséggel küzdenek a villánykövesdi, palkonyai, ivánbattyáni és kisjakabfalvai nagyobb gazdaságok. Az útfejlesztés hatással lehetne arra is, hogy ezeken a kistelepüléseken korlátozás nélkül, megfelelően működhessenek a nagyobb teherforgalmat bonyolító gazdaságok is.

Villány gazdaságát és turizmusát is szolgálják a fejlesztések

Az M6-os autópályára csatlakozó villányi bekötőútról már korábban lehetett olvasni, a bama.hu és a Dunántúli Napló is beszámolt róla. A kiviteli tervek elkészültek, az építési engedélyek rendelkezésre állnak, jelenleg a földhivatali adminisztrációs munkák, területszerzések vannak folyamatban. Mayer István polgármester információi szerint akár már jövő év második felében kezdődhet meg a kivitelezés és 2028-ban készülne el az út. Villány szempontjából nem csak turisztikailag, hanem gazdaságilag is éppoly jelentősége lesz a bekötőútnak, hiszen nagyjából akkorra készülhet el a 16 hektáros villányi ipari park, melyet épp a bekötő út közvetlen közelébe terveznek.

– Az ipari park Villány gazdaságának több lábon állását szolgálja majd, illetve a meglévő, jelenleg a városon belül működő nagyvállalkozóknak is lehetőséget teremthet a gazdasági tevékenységük bővítésére – mondta a városvezető.