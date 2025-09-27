2 órája
Tragikus a vízhiány, beláthatatlanok a következmények
Az idei nyári aszály következtében tragikus méreteket öltött a vízhiány Baranya megyében is. A talajfelszín annyira kiszáradt, hogy a vízhiány 350-400 milliméternyi deficitet mutat.
Az aszályos nyár következtében kialakult vízhiány tragikus, egyben kritikus méreteket öltött közvetlen közelünkben Baranya megyében. Ennek negatív hatását már nem csak az agrárgazdálkodók érzik, hanem gyakorlatilag minden ember.
Megyénkben az éves átlagos csapadékmennyiség 900 milliméter, amihez képest jelenleg mintegy 350-400 milliméteres lemaradásban vagyunk – szemléltette a helyzetet Rittlinger József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Baranya Megyei elnöke.
A gyakorló gazdálkodóként is dolgozó szakember szerint a helyzet drámaiságát jól szemlélteti, hogy a Medárd időszakát is magába foglaló, hagyományosan a legcsapadékosabb időszakban júniusban a szokásos 100 milliméter helyett mindössze hét milliméternyi csapadék esett térségünkben.
Az aszály alaposan lerontotta a tavaszi vetésű növénykultúrák hozamát, leginkább a kukorica termése sínylette meg a szárazságot. De mint Rittlinger József rámutatott, a csapadékhiány nem csak a gazdákat érinti hátrányosan, hanem gyakorlatilag minden embert.
Már nem csak a föld felszíne száraz, nem csak patakok, tavak száradnak ki, hanem a föld mélyébe nyúló komoly kutak is elapadnak. Ez azért nagy baj, mert látható jelét adják annak, hogy a víz körforgása megszakad. A probléma így kettős, mert az égből várt csapadék is hiányzik, ugyanakkor a felszíni, vagy a mélyben csordogáló vizek elapadása az öntözést is ellehetetleníti.
A vízhiány a kertekben, udvarokon is nagy gondot okoz
Az öntözés nem csak a földeken ütközik akadályba, hanem a telkeken, kertekben, udvarokon is. Ahol nem tudnak megfelelő esővizet gyűjteni és tárolni az emberek, ott csak a vezetékes víz jelent alternatívát, aminek borsos ára van, illetőleg több helyen tiltják is a locsolási célú felhasználását.