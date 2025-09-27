Tragikus a vízhiány, beláthatatlanok a következmények

Az aszályos nyár következtében kialakult vízhiány tragikus, egyben kritikus méreteket öltött közvetlen közelünkben Baranya megyében. Ennek negatív hatását már nem csak az agrárgazdálkodók érzik, hanem gyakorlatilag minden ember.

A vízhiány következtében patakok, tavak száradnak ki közvetlen környezetünkben is. Fotó: MW / Forrás: MW

Megyénkben az éves átlagos csapadékmennyiség 900 milliméter, amihez képest jelenleg mintegy 350-400 milliméteres lemaradásban vagyunk – szemléltette a helyzetet Rittlinger József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Baranya Megyei elnöke.

A gyakorló gazdálkodóként is dolgozó szakember szerint a helyzet drámaiságát jól szemlélteti, hogy a Medárd időszakát is magába foglaló, hagyományosan a legcsapadékosabb időszakban júniusban a szokásos 100 milliméter helyett mindössze hét milliméternyi csapadék esett térségünkben.

Az aszály alaposan lerontotta a tavaszi vetésű növénykultúrák hozamát, leginkább a kukorica termése sínylette meg a szárazságot. De mint Rittlinger József rámutatott, a csapadékhiány nem csak a gazdákat érinti hátrányosan, hanem gyakorlatilag minden embert.

Már nem csak a föld felszíne száraz, nem csak patakok, tavak száradnak ki, hanem a föld mélyébe nyúló komoly kutak is elapadnak. Ez azért nagy baj, mert látható jelét adják annak, hogy a víz körforgása megszakad. A probléma így kettős, mert az égből várt csapadék is hiányzik, ugyanakkor a felszíni, vagy a mélyben csordogáló vizek elapadása az öntözést is ellehetetleníti.

A vízhiány a kertekben, udvarokon is nagy gondot okoz

Az öntözés nem csak a földeken ütközik akadályba, hanem a telkeken, kertekben, udvarokon is. Ahol nem tudnak megfelelő esővizet gyűjteni és tárolni az emberek, ott csak a vezetékes víz jelent alternatívát, aminek borsos ára van, illetőleg több helyen tiltják is a locsolási célú felhasználását.