Fejlődés

45 perce

A cementiparban a technológia mellett a termékdesign is egyre nagyobb szerepet kap

A klímaváltozás elleni küzdelem és az ipari szektor szén-dioxid-kibocsátásának csökkentése minden ágazat számára kulcskérdés. A cementiparban a hagyományos emissziócsökkentő módszerek mellett egyre nagyobb szerepet kapnak az alacsony CO₂-kibocsátású cement- és betontermékek, valamint az úgynevezett CCUS (Carbon Capture, Utilization and Storage) technológiák is. Az alacsony CO₂-kibocsátású zsákos cementtermékek esetén pedig megjelentek a modern csomagolásdesign megoldások, amelyek segítik a fenntarthatósági szempontok hangsúlyozását és a tudatos termékválasztást. Ennek jegyében vezeti be zsákos cementtermékeinek új csomagolását a Duna-Dráva Cement Kft (DDC).

 

A DDC a magyar építőanyagipar egyik meghatározó szereplőjeként küldetésének tekinti a zöld átállást és a szén-dioxid-kibocsátás csökkentését. Stratégiai célja, hogy anyavállalatának célkitűzéséhez igazodva 2030-ra cementre vetítve 400 kg/tonna CO₂-kibocsátást érjen el. Ennek érdekében korábban már jelentős modernizáció zajlott a váci és beremendi gyárakban, ahol a fosszilis tüzelőanyagok felhasználását radikálisan visszaszorították. A folyamatinnováció mellett a termékfejlesztés is kiemelt szerepet kap: az újgenerációs cement- és betontermékek már az alapanyagok szintjén mérséklik az emissziót. A DDC alacsony szén-dioxid-kibocsátású és körforgásos evoBuild termékcsaládja szigorú fenntarthatósági tanúsítványokkal rendelkezik: a kínálatba csak olyan termék kerülhet be, amely a referenciaértékhez képest legalább 30%-kal csökkenti a CO₂-kibocsátást.

Az építőanyag-gyártók felelőssége nemcsak a fenntartható technológiák bevezetésében rejlik, hanem abban is, miként tudják a felhasználókat az energiahatékonyság és a környezettudatosság irányába terelni. Mivel a partnerek, beszállítók és végfelhasználók elsőként a csomagolással találkoznak, annak kiemelt szerepe van a szemléletformálásban. A technológiai innovációk akkor válnak valóban piacképessé, ha előnyeik a fogyasztók számára is kézzelfoghatóvá válnak. Ezt a célt szolgálja a DDC új zsákdesignja, amelynek színvilága és grafikai elemei nem pusztán esztétikai megoldások, hanem az iparági edukáció és a fenntarthatósági üzenetek kulcsfontosságú közvetítői is.

„A beton a víz után a világon a második leggyakrabban használt anyag. Gyártóként fontos feladatunk, hogy formáljuk a felhasználók környezettudatosságát, miközben magas szakmai színvonalon és hosszú távon biztosítjuk a magyarországi termelést. Ez jellemezte a hazai cementgyártást az elmúlt több mint 110 évben, és a jövőben sem lesz másképp. Innovációk mentén, fenntartható és körforgásos elvek szerint dolgozunk tovább, amelynek központi eleme az iparági kibocsátás mérséklése és a végfelhasználói edukáció erősítése is.” – mondta Szilágyi Zsolt, a DDC elnök-vezérigazgatója.

A cementipar zöld átállásának sikere tehát a nemzetközi bevált gyakorlatok követésén, a fenntartható innovációk beépítésén, az innovatív termékpaletta kiaknázásán és az eredményes vizuális kommunikáción múlik, amely a technológiai előnyöket a piac számára is láthatóvá teszi. Ez a kombináció nemcsak a CO₂-kibocsátás csökkentését segíti elő, hanem erősíti a fenntarthatóságot, és hosszú távon formálja az egész iparág fenntartható jövőjét.

A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
