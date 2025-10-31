október 31., péntek

Farkas névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Mi a pálya?

38 perce

A Gandhiban keresik a jövő műszaki zsenijeit

Címkék#Miénk a pálya Alapítvány#intelligencia#Pécs#robotika#szimulátor

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület (MEE) idén már tizedik alkalommal rendezte meg a „Mi a pálya?” műszaki pályaválasztó fesztiválsorozatot, amely az elmúlt évtizedben több mint 75 ezer fiatalnak segített megtalálni a saját útját a műszaki világban.

Bama.hu
A Gandhiban keresik a jövő műszaki zsenijeit

A jubileumi programsorozat második állomásának Pécs adott otthont, a Gandhi Gimnázium és Kollégium Sportcsarnokában. A fesztivál fő támogatója az E.ON Hungária Csoport volt, amely elkötelezetten épít a jövő szakembereire.

A rendezvény célja változatlan maradt: élményen keresztül bemutatni, hogy a műszaki pálya stabil, izgalmas és jövőbe mutató választás. A gépészet, elektronika és informatika iránt érdeklődő diákokat idén is szimulátorok, digitális tervezőprogramok, 3D-nyomtatás, robotika és mesterséges intelligenciát bemutató interaktív állomások várták.
Az élményalapú programok lehetőséget adtak a fiataloknak, hogy saját tapasztalat alapján fedezzék fel, melyik terület áll hozzájuk a legközelebb. A fesztivál így nem csupán a pályaválasztásról szólt, hanem valódi inspirációt is nyújtott – egy hely volt, ahol a technológia jövője testközelből volt átélhető.

Az idei év újdonságai között szerepelt a pedagógusok számára szervezett szakmai konzultációk bővítése, ahol a résztvevők a duális képzésről, a felvételiről és az ipari együttműködésekről kaphattak első kézből származó információkat. Kiemelt cél volt a nemzetközi kapcsolatok erősítése is: ennek első lépéseként a 2025-ös rendezvényen az Osztrák Nagykövetség is képviseltette magát.

A fesztiválon bemutatkozott a „Jövőtervező” stand is, ahol a Miénk a pálya Alapítvány szakemberei és pszichológusai játékos feladatokon keresztül segítették a gyerekeket abban, hogy felismerjék képességeiket és erősségeiket.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu