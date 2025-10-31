A Gandhiban keresik a jövő műszaki zsenijeit

A jubileumi programsorozat második állomásának Pécs adott otthont, a Gandhi Gimnázium és Kollégium Sportcsarnokában. A fesztivál fő támogatója az E.ON Hungária Csoport volt, amely elkötelezetten épít a jövő szakembereire.

A rendezvény célja változatlan maradt: élményen keresztül bemutatni, hogy a műszaki pálya stabil, izgalmas és jövőbe mutató választás. A gépészet, elektronika és informatika iránt érdeklődő diákokat idén is szimulátorok, digitális tervezőprogramok, 3D-nyomtatás, robotika és mesterséges intelligenciát bemutató interaktív állomások várták.

Az élményalapú programok lehetőséget adtak a fiataloknak, hogy saját tapasztalat alapján fedezzék fel, melyik terület áll hozzájuk a legközelebb. A fesztivál így nem csupán a pályaválasztásról szólt, hanem valódi inspirációt is nyújtott – egy hely volt, ahol a technológia jövője testközelből volt átélhető.

Az idei év újdonságai között szerepelt a pedagógusok számára szervezett szakmai konzultációk bővítése, ahol a résztvevők a duális képzésről, a felvételiről és az ipari együttműködésekről kaphattak első kézből származó információkat. Kiemelt cél volt a nemzetközi kapcsolatok erősítése is: ennek első lépéseként a 2025-ös rendezvényen az Osztrák Nagykövetség is képviseltette magát.

A fesztiválon bemutatkozott a „Jövőtervező” stand is, ahol a Miénk a pálya Alapítvány szakemberei és pszichológusai játékos feladatokon keresztül segítették a gyerekeket abban, hogy felismerjék képességeiket és erősségeiket.