Ellenőrzések

3 órája

A NAV lecsap Baranyában – itt vizsgálódnak a héten az ellenőrök!

Kaszás Endre

A NAV baranyai munkatársai október 13. és 19. között szerdán Zengővárkonyban, csütörtökön pedig Hosszúhetényben a kisboltokat, a vendéglátóhelyeket és a dohányboltokat ellenőrzik.

A revizorok vizsgálják a számla- és nyugtaadást, a pénztárgépek üzemeltetésével, használatával kapcsolatos előírások betartását, az alkalmazottak bejelentését, valamint a jövedéki termékek eredetét, birtoklásuk jogszerűségét.

 

