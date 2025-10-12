Ellenőrzések
34 perce
A NAV lecsap Baranyában – itt vizsgálódnak a héten az ellenőrök!
A NAV baranyai munkatársai október 13. és 19. között szerdán Zengővárkonyban, csütörtökön pedig Hosszúhetényben a kisboltokat, a vendéglátóhelyeket és a dohányboltokat ellenőrzik.
A revizorok vizsgálják a számla- és nyugtaadást, a pénztárgépek üzemeltetésével, használatával kapcsolatos előírások betartását, az alkalmazottak bejelentését, valamint a jövedéki termékek eredetét, birtoklásuk jogszerűségét.
