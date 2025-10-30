Jöhet az 50 százalékos adóemelés Pécsen

Ötven százalékos pécsi adóemeléssel köszöntené az újévet a város baloldali városvezetése. Az önkormányzat január 1-jétől 400 forintról 600 forintra emelné az idegenforgalmi adó mértékét vendégéjszakánként – derül ki a közgyűlés elé kerülő előterjesztésből. Az indoklás szerint az intézkedés a turizmus fejlesztését szolgálná, ám sokak szerint valójában inkább a város egyre szorultabb pénzügyi helyzetének enyhítéséről lehet szó.

A pécsi városháza felett sötét fellegek: újabb adóemelés lesz, és ki tudja, mi a lesz a vége?

A rendeletmódosítás hivatalos célja az adómérték „korrekciója”. A városvezetés azzal érvel, hogy a jelenlegi 400 forint jócskán elmarad az országos maximumtól, és az infláció miatt indokolt az emelés. Az új, 600 forintos összeg a 2026-ban várható adómaximum 72 százalékát jelentené.

A városházán kialakított, sokak szerint inkább csak politikai díszletként működő Gazdaságfejlesztési Főosztály támogatja a lépést, szerintük a bevétel-növekedés segítheti a pécsi turizmusmarketinget és a városi programszervezést. A gyakorlat azonban eddig mást mutatott, hiszen Péterffy Attila polgármester és csapata, olybá tűnik, a várost a csőd szélére sodorta – hónapok óta saját bevallásuk szerint is a csőd elkerülésén dolgoznak. A pécsiek így most is attól tartanak, hogy a mostani emelés sem fogja valóban a turizmus javát szolgálni, hiszen a városi kassza kiürült, és félő, hogy az idegenforgalmi adó többlete sem a fejlesztésekre, hanem tanácsadói szerződésekre, kommunikációs kiadásokra vagy a politikai holdudvar fenntartására megy majd el.

Ekkor döntenek az adóemelésről A városi közgyűlés várhatóan november elején dönt az adóemelésről.

Mint megírtuk, a polgármester, Pécs baloldali városvezetése jelentős díjemelésekről döntött ősszel, amik jellemzően baloldali céloknak felelnek meg. A Tisza-adó jelenség Pécsen kézzelfogható.

Idősotthoni áremelés: tíz év után sokkoló növekedés

Az Időskorúak Szociális Intézményében (ISZI) a több mint tíz éve változatlan árakat brutális módon megemelték. A napi díj 3 000 forintról 5 500 forintra nőtt, a havi térítési díj pedig 90 ezer forintról 165 ezer forintra ugrott. Ez közel 80%-os emelkedés.