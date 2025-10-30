Kellemetlen bevásárlás: így vernek át az akciókkal minket

A bevásárlás sokaknál egy, az akciós újságok által megtervezett folyamat. A banán épp ebbe a boltba, az üdítő a másikban van leárazva, az akciók pedig szinte minden üzletbe becsábítanak bennünket. Nem ritka azonban, hogy egy-egy bolti leárazás bizony nem egyértelműen van feltüntetve, sokan márcsak fizetéskor döbbennek rá, hogy teljes árat fognak fizetni.

Az akciók nincsenek részletezve a boltban, panaszkodott olvasónk.

Átvernek az akciók, a kasszánál jön a rádöbbenés

Azt már rég megtanultuk, hogy az akciók leginkább arra jók, hogy a vásárlókat becsábítsák az üzletekbe és ezzel a többi, nem leértékelt termékek közül is válogassanak, arra azonban ritkábban kerül sor, hogy az akciók egy másik csapdába is belerángatnak bennünket. Olvasónkkal történt meg az az eset, amely szerinte egyáltalán nem korrekt az üzletektől.

„Az egyik üzletben akciós volt egy bizonyos üdítőital, amely több ízben is kapható. Ki is volt írva a polcra, hogy akció, többféle és a kedvezményes ár. Vettem is a barackosból párat, mert az a kedvencem, majd mikor végeztem a többi élelmiszer beszerzésével, a kasszához siettem. Az eladó egyesével ütötte be a termékeket, én közben nézelődtem még, hogy mik kaphatóak. A végösszeg hallatán aztán végeztem egy gyors fejszámolást − itt valami sántít, jegyeztem meg az eladónak, aki rögtön tudta, hogy miről beszélek. Az akció nem minden ízvilágra vonatkozik − jelentette ki, majd arra a kérdésre, hogy ez miért nincs korrekten feltüntetve, csak egy hallgatás volt a válasz. Szerencsére nekem nem okozott problémát a teljes ár kifizetése sem, de belegondoltam, mivan akkor, ha valaki úgy fut bele egy ilyen kellemetlenségbe, hogy ki kell számolnia minden elköltött forintot. Remélem, hogy az akció átverés csak egy baki, és véletlenül felejtették el a pontos feltüntetését a részleteknek

− zárta gondolatait olvasónk.

Lapunk megkereste a Baranya Vármegyei Kormányhivatalt is a téma kapcsán, ugyanis fogyasztóvédelmi szempontból érdekes, hogy milyen szabályozások vonatkoznak a meghirdetett bolti akciókra. Amint tájékoztatást kapunk, új cikkben közöljük az információkat.