október 14., kedd

Helén névnap

14°
+18
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Irány az Árkád!

3 órája

Munkát keresel? - Akkor ez most kihagyhatatlan számodra

Címkék#DN#Árkád#munkahely

Van, akik már hónapok óta készülnek rá, de olyan is akad, aki most kap észbe - kedden vár a DN és Bama.hu Állásbörze a pécsi Árkádban. Az állásbörze, ami közvetlen kapcsolatot teremt a munkaadó és az álláskereső között.

Kaszás Endre

Az Állásbörze, az immár ötödik álláskereső rendezvény helyszíne, ahogy tavaly ősszel is volt, most is az pécsi Árkád bevásárlóközpont földszintjén lesz, ahol reggeltől kora estig várják az érdeklődő álláskeresőket. Az eddigi rendezvények sikere után már tapasztalatként mondható, hogy az állásbörze utánozhatatlan előnye, hogy a munkaadók és a munkavállalók személyesen találkozhatnak, így az álláskeresők a kiállító cégek munkatársainak feltett kérdéseikre ott helyben választ is kapnak, mely megkönnyíti és felgyorsítja az álláskeresés folyamatát, a fiatalok számára pedig a pályaorientációt.

Az állásbörze személyes találkozót garantál az álláskereső és a cégek képviselői között
Az állásbörze személyes találkozót garantál az álláskereső és a cégek képviselői között
Fotó: Löffer Péter / Forrás:  MW

A legfrissebb adatok szerint Baranya vármegyében még mindig 10 ezer fölött van az álláskeresők száma. Ráadásul  az utóbbi hónapokban érzékelhetően kevesebb betöltendő munkahellyel jelentkeznek a régió munkáltatói. Többek között ezért kihagyhatatlan a DN és a Bama.hu hagyományos munkaerőpiaci rendezvénye, ahol az érdeklődők - korosztálytól függetlenül koncentrált kínlattal, a munkaerőt kereső cégek személyes képviselővel találják szembe magukat.

A DN és a Bama.hu Állásbörze kedden reggeltől várja az érdeklődőket

Egy új, vagy egy jobb állás, kecsegtető munkahely reményében mindenkinek ajánljuk tehát az Árkád bevásárlóközpont piacterének felkeresését kedden 9 és 16 óra között.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu