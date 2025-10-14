Munkát keresel? - Akkor ez most kihagyhatatlan számodra

Az Állásbörze, az immár ötödik álláskereső rendezvény helyszíne, ahogy tavaly ősszel is volt, most is az pécsi Árkád bevásárlóközpont földszintjén lesz, ahol reggeltől kora estig várják az érdeklődő álláskeresőket. Az eddigi rendezvények sikere után már tapasztalatként mondható, hogy az állásbörze utánozhatatlan előnye, hogy a munkaadók és a munkavállalók személyesen találkozhatnak, így az álláskeresők a kiállító cégek munkatársainak feltett kérdéseikre ott helyben választ is kapnak, mely megkönnyíti és felgyorsítja az álláskeresés folyamatát, a fiatalok számára pedig a pályaorientációt.

Az állásbörze személyes találkozót garantál az álláskereső és a cégek képviselői között

Fotó: Löffer Péter / Forrás: MW

A legfrissebb adatok szerint Baranya vármegyében még mindig 10 ezer fölött van az álláskeresők száma. Ráadásul az utóbbi hónapokban érzékelhetően kevesebb betöltendő munkahellyel jelentkeznek a régió munkáltatói. Többek között ezért kihagyhatatlan a DN és a Bama.hu hagyományos munkaerőpiaci rendezvénye, ahol az érdeklődők - korosztálytól függetlenül koncentrált kínlattal, a munkaerőt kereső cégek személyes képviselővel találják szembe magukat.

A DN és a Bama.hu Állásbörze kedden reggeltől várja az érdeklődőket

Egy új, vagy egy jobb állás, kecsegtető munkahely reményében mindenkinek ajánljuk tehát az Árkád bevásárlóközpont piacterének felkeresését kedden 9 és 16 óra között.