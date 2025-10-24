1 órája
Aranyló csoda a Kossuth téren: így kóstolhatod meg az istenek eledelét
A helyi termelésű mézet népszerűsítő kóstolónapot október 31-én 10 órától Pécsen, a Kossuth téren tartják.
A méz mindennapjaink hasznos és egészséges tápláléka. A programhoz kedvcsinálóként idézzük Böszörményi Gyula írót, aki ezt írta: „A méz tömény napsugár, sűrű, cukor, kacagtató szeretet.”
A méz ráadásul igazi egészségbomba. Az istenek eledeleként is emlegetett édes étel tartalmaz kalciumot, rezet, vasat, magnéziumot, mangánt, foszfort, káliumot, nátriumot, cinket, B1-, B2-, B3-, B5-, B6- és C-vitamint is. És mindenre jó: immunerősítő, sebfertőtlenítő, baktériumölő, kedvezően hat az izomzatra, köztük a szívizomzatra, jót tesz az emésztésnek, és tisztítja a vért is.