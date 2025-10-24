Aranyló csoda a Kossuth téren: így kóstolhatod meg az istenek eledelét

A méz ráadásul igazi egészségbomba. Az istenek eledeleként is emlegetett édes étel tartalmaz kalciumot, rezet, vasat, magnéziumot, mangánt, foszfort, káliumot, nátriumot, cinket, B1-, B2-, B3-, B5-, B6- és C-vitamint is. És mindenre jó: immunerősítő, sebfertőtlenítő, baktériumölő, kedvezően hat az izomzatra, köztük a szív­izomzatra, jót tesz az emésztésnek, és tisztítja a vért is.