Komoly a gond? A kormány is segítséget nyújt az aranyszínű sárgaság ellen!

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) október 9-étől országos akciót indított a szőlő aranyszínű sárgaság betegségének megfékezésére. A felderítést drónok segítik, amelyek mesterséges intelligenciával elemzik a felvételeket, így gyorsan és pontosan azonosíthatók a fertőzött tőkék. A legsúlyosabban érintett térségekben, Somogyban és Zalában, már megkezdődött a rovarölő szeres légi védekezés is, amely a kabócák állományát hivatott csökkenteni.

Aranyszínű sárgaság: a kormány is segít a komoly problémák megelőzésében. Fotó: Sándor Judit

Aranyszínű sárgaság: komolyan kell venni!

A betegségért az amerikai szőlőkabóca (Scaphoideus titanus) felelős, amely a fitoplazma nevű kórokozót terjeszti. A fitoplazma a szőlő háncsszöveteiben élősködik, és gyógyíthatatlan károsodást okoz: a fertőzött tőke néhány éven belül elpusztul. Dr. Kun Ágnes, a Pécsi Tudományegyetem Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetének tudományos munkatársa szerint a helyzet válságos, és csak összehangolt fellépéssel lehet megfékezni a terjedést.

Egységes védekezésre van szükség, nemcsak az üzemi területeken, hanem a kiskertekben, hobbiszőlőkben is. Ha a kabóca vagy a tünetes tőkék ellen nem mindenki lép fel egyformán, a betegség újra és újra visszatérhet – hangsúlyozta a növényvédő mérnök.

Hozzátette, hogy a fitoplazma ellen jelenleg nincs gyógyító kezelés, a beteg növényeket el kell távolítani, a terjesztő kabóca ellen pedig tervszerű növényvédelmi beavatkozások szükségesek.

A kormány segít a védekezésben

A kormány idén kiemelt támogatást biztosít a védekezéshez: a drónos felderítés, a laboratóriumi vizsgálatok, valamint a légi permetezések megszervezése központi finanszírozással történik. Baranyában a hatósági szakemberek minden szőlőterületet bejárnak, és kijelölik a gyanús tőkéket. A témában Nagy István agrárminiszter is tájékoztatást adott közösségi oldalára feltöltött videóban. Dr. Kun Ágnes szerint különösen nehéz a mostani, őszi időszakban az azonosítás, mivel a természetes lombhullás miatt a tünetek könnyen összetéveszthetők az öregedés jeleivel.

Az amerikai szőlőkabócákat vadásszák. Fotó: Sándor Judit

A szakember felhívta a figyelmet arra is, hogy az elhagyott, felhagyott szőlőterületek felszámolása kulcsfontosságú. „Ha egy-egy elhanyagolt ültetvényben megmarad a fertőzés forrása, az veszélybe sodorhatja a környező gazdaságokat is” – mondta.