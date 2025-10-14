Ezúttal munkáért, és nem boltozni jöttek rengetegen az Árkádba

Már a kora reggeli órákban is nagy volt a forgalom kedden a pécsi Árkád bevásárlóközpont központi piacterén, itt állították fel ugyanis a Dunántúli Napló és a Bama.hu hagyományos állásbörzéjének standjait.

Álláslehetőségekkel töltötték meg a cégek az Árkád bevásárlóközpont piacterét Pécsen

Fotó: Sándor Judit / Forrás: MW

Korosztálytól függetlenül érkeztek az érdeklődők, akik számára a kulcsszó ezúttal a munka volt. Elhelyezkedési szándékkal, új, vagy egy jobb állás reményében érkeztek a látogatók.

Mint Kordé Anita értékesítési vezető, az állásbörze házigazdája elmondta, örvendetes fejlemény, hogy a hagyományos munkaerőpiaci börzén a visszatérő kiállítók mellett új cégek és társaságok is megjelentek munkaerőigényük kielégítése, a szakmai utánpótlás biztosítása érdekében. A legtöbb cég a szolgáltató szektort képviselte, de a termelő szférából is érkeztek munkaerőigénnyel jelentkező cégek.

Baranya megyét, illetve a régió gazdaságát ezúttal is számos cég képviselte, lehetőséget adva mindenkinek, hogy közvetlenül érdeklődjenek a munkaadóknál a betöltendő állások után. Sok látogató érkezett azzal a céllal, hogy felmérje szakmája piacképességét, voltak olyanok is, akik kifejezetten a jobb fizetés érdekében érdeklődtek.

Egy napra állásajánlatokkal telt meg a pécsi Árkád bevásárlóközpont piactere

A déli órákat követően a még tanuló fiatalok érkezése élénkítette fel az állásbörze forgalmát. A diákok jelentős része a pályaválasztás előkészítése miatt jött el, hogy a választandó szakirány munkaerőpiaci helyzetét csekkolja.

Nekik, illetve a fórumról lemaradóknak jó hír, hogy az állásbörzén résztvevő cégek ajánlatai - ha nem is közvetlenül - még frissen elérhetőek a társaságoknál.

Az állásbörze kiállító cégei:

Next Profit

Z-Elektronika

Hanon Systems

Eurostyle Systems

Comfidence

Rerum Magnum

Global Hungary Ingatlan

Nyitrai Csoport

Meló-Diák - Viapan

Perfector-Szermann

MVM Paksi Atomerőmű

Kontron

Concentrix