1 órája
Ezúttal munkáért, és nem boltozni jöttek rengetegen az Árkádba
Nemcsak boltozni jöttek kedden a pécsi Árkád bevásárlóközpontba az emberek, hanem munkáért is. Az Árkád bevásárlóközpont adott otthont ugyanis a Dunántúli Napló és a Bama.hu hagyományos állásbörzéjének is.
Fotó: SandorJudit
Már a kora reggeli órákban is nagy volt a forgalom kedden a pécsi Árkád bevásárlóközpont központi piacterén, itt állították fel ugyanis a Dunántúli Napló és a Bama.hu hagyományos állásbörzéjének standjait.
Korosztálytól függetlenül érkeztek az érdeklődők, akik számára a kulcsszó ezúttal a munka volt. Elhelyezkedési szándékkal, új, vagy egy jobb állás reményében érkeztek a látogatók.
Mint Kordé Anita értékesítési vezető, az állásbörze házigazdája elmondta, örvendetes fejlemény, hogy a hagyományos munkaerőpiaci börzén a visszatérő kiállítók mellett új cégek és társaságok is megjelentek munkaerőigényük kielégítése, a szakmai utánpótlás biztosítása érdekében. A legtöbb cég a szolgáltató szektort képviselte, de a termelő szférából is érkeztek munkaerőigénnyel jelentkező cégek.
Baranya megyét, illetve a régió gazdaságát ezúttal is számos cég képviselte, lehetőséget adva mindenkinek, hogy közvetlenül érdeklődjenek a munkaadóknál a betöltendő állások után. Sok látogató érkezett azzal a céllal, hogy felmérje szakmája piacképességét, voltak olyanok is, akik kifejezetten a jobb fizetés érdekében érdeklődtek.
Egy napra állásajánlatokkal telt meg a pécsi Árkád bevásárlóközpont piactere
A déli órákat követően a még tanuló fiatalok érkezése élénkítette fel az állásbörze forgalmát. A diákok jelentős része a pályaválasztás előkészítése miatt jött el, hogy a választandó szakirány munkaerőpiaci helyzetét csekkolja.
Nekik, illetve a fórumról lemaradóknak jó hír, hogy az állásbörzén résztvevő cégek ajánlatai - ha nem is közvetlenül - még frissen elérhetőek a társaságoknál.
Az állásbörze kiállító cégei:
Next Profit
Z-Elektronika
Hanon Systems
Eurostyle Systems
Comfidence
Rerum Magnum
Global Hungary Ingatlan
Nyitrai Csoport
Meló-Diák - Viapan
Perfector-Szermann
MVM Paksi Atomerőmű
Kontron
Concentrix