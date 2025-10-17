október 17., péntek

Fúrnak, mérnek

44 perce

Atomtemető készülhet a Mecsek alatt? – Új fejezet kezdődik a baranyai kutatásban

Címkék#Mecsek#atomhulladék#projekt#eredmények

A köznyelv csak atomhulladékként említi azokat a nagy aktivitású radioaktív hulladékokat, amelyek végső elhelyezésének lehetőségét vizsgálják közvetlen szomszédságunkban is. A szakemberek szerint az atomhulladékok biztonságos tárolásának egyik lehetséges módja a Nyugat-Mecsekben létesített tároló lehet.

Kaszás Endre

A projektért felelős RHK Kft.-nek a bodai Tájoló Napon adott közösségi tájékoztatása szerint a nagy aktivitású radioaktív hulladékok és a kiégett fűtőelemek (atomhulladék) végső helyének kijelölését célzó kutatás megfontoltan, de töretlenül halad.

Az atomhulladék biztonságos elhelyezésének előkészítése során számos kutatófúrást, szeizmikus vizsgálatot végeznek a Nyugat-Mecsekben
Fotó: MW / Forrás:  MW

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. (RHK Kft.) szakemberei már a kilencvenes évek óta vizsgálják a nyugat-mecseki területen található Bodai Agyagkő Formációt (BAF), hogy a lehető legmegalapozottabb eredményekkel rendelkezzenek a potenciálisan alkalmas befogadó kőzetről. Ez egy rendkívül hosszadalmas folyamat, mert ha a vizsgálatok igazolják is a várt eredményeket, akkor is csak hosszú évtizedek múlva készülne el a tervezett tároló.

A kutatást végző társaság a kezdetektől nagy hangsúlyt fektet a társadalmi párbeszéd kialakítására és a partneri viszony fenntartására az érintett települések lakóival. A kutatási terület köré szerveződő Nyugat-Mecseki Társadalmi Információs Ellenőrzési és Településfejlesztési Önkormányzati Társulás (NyMTIT) az RHK Kft.-vel közös programjaival azon dolgozik, hogy a települések lakóit folyamatosan tájékoztassák a kutatásról.

Így tettek eddig is minden esetben, ha kutatófúrások, szeizmikus mérések zajlottak a tizenegy tagtelepülést számláló társulás körzetében.

Az atomhulladék elhelyezésének lehetőségét vizsgálva rengeteg információt gyűjtöttek össze

Az elmúlt évtizedekben a kutatás eredményeiből rengeteg információt gyűjtöttek már össze. Az idei év legfontosabb munkálatai közé tartoztak a sekélyszeizmikus mérések új vízmegfigyelő kútcsoportok tervezéséhez, és a geofizikai mérések, melyek a tervezett B4-árok helyének pontosítását segítették elő. 

- Most elérkezett az idő, hogy összegezzék az eddigi tapasztalatokat a kutatással kapcsolatban. Ehhez a szakemberek egy előzetes biztonsági jelentést fognak készíteni, mely előirányozhatja majd a jövő feladatait 

- tájékoztatott Dr. Halász Amadé kutatási osztályvezető a Tájoló Nap alkalmával.

Korábbi információ szerint az RHK Kft. már évekkel ezelőtt megkapta az Országos Atomenergia Hivataltól azt a telephelykutatási keretprogram-engedélyt, amely alapján 2032-ig több szempont alapján is vizsgálni tudják a kiszemelt területet és az agyagkő formációt.

 

