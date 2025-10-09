október 9., csütörtök

Képzés

1 órája

Egy csúcskategóriás Audival veretnek a szakmunkástanulók

Egy Audi A8 autón sajátíthatják el a szakma aktuális kihívásait a pécsi Angster József Technikum, Szakképző Iskola és Szakiskola növendékei. A csúcskategóriás Audi adományként került a képzőhely tanműhelyébe.

Kaszás Endre

Ünnepélyes keretek között került sor egy kifejezetten oktatási célokra szánt Audi A8 gépjármű átadására október 8-án szerdán délelőtt a Baranya Vármegyei SZC Angster József Technikum, Szakképző Iskola és Szakiskola részére.

Rácz Antal, a szakképzési centrum igazgatója Illia Krisztofertől, a Porsche Hungária oktatási vezetőjétől (balra) vette át a képzési célokat szogáló Audi A8 kulcsait, az autó Pécsre érkezésében közreműködött Liszácz Mihály, az AutóCity Zrt. vezérigazgatója (jobbra)
Rácz Antal, az Angster József Technikum és Szakképző Iskola igazgatója  Illia Krisztofertől, a Porsche Hungária oktatási vezetőjétől (balra) vette át a képzési célokat szolgáló Audi A8 kulcsait. Az autó Pécsre érkezésében közreműködött Liszácz Mihály, az AutóCity Zrt. vezérigazgatója (jobbra)
Fotó: Löffer Péter / Forrás:  MW

A jármű átadásával a járművet adományozó Porsche Hungária és a támogatási projektet kezdeményező, annak lebonyolításában gyakorlati képzőhelyként aktívan közreműködő AutóCity Zrt. célja - a szakmai oktatás és gyakorlati képzés erősítésén túl - a kifejezetten autózással kapcsolatos szakmák képzésének támogatása. Az elmúlt évek csúcstechnikáit tartalmazó prémium kategóriás jármű átadásával lehetővé válik, hogy az elméletben oktatott gépjármű technológiai fejlesztések az iskolában, „élőben” is bemutathatóak, megismerhetőek legyenek. A jármű az AutóCity Zrt. kérésére és közbenjárásával, a Volkswagen Csoport márkáinak magyarországi importőre, a Porsche Hungária felajánlásával kerülhetett átadásra. A jármű kifejezetten oktatási célokra lett beállítva, alvázszámmal nem rendelkezik, forgalomba sem helyezhető.

A csúcskategóriás Audi kifejezetten oktatási célokra lett beállítva

Az ünnepélyes átadásra az oktatási intézmény Martyn Ferenc utcai tanműhelyében (Pécs, Martyn Ferenc utca 4.) került sor. A rendezvényen a részt vett  Illia Krisztofer, a Porsche Hungária oktatási vezetője és Liszácz Mihály, az AutóCity Zrt. vezérigazgatója. A járművet és annak kulcsait Rácz Antal, az Angster József Technikum és Szakképző Iskola igazgatója vette át.  

 

