Autópálya-kapcsolatot kaphat hazánk egyik legfontosabb borvidéke

A magyarepitok.hu írta meg, hogy a beruházást az Építési és Közlekedési Minisztérium írta ki. A közleményük emlékeztet: az M6-os autópálya tavaly májusban átadott utolsó, Bóly és a horvát határ közötti szakaszán már elkészült a villányi csomópont, azonban a hozzá tartozó bekötőút építése akkor még nem valósult meg. A mostani fejlesztés ezt pótolja. Az új, két sávos út teljes hossza több mint 7 kilométer lesz, és a már meglévő autópálya-csomópontot köti majd össze a villányi elkerülő út keleti végével – teljesen új nyomvonalon.