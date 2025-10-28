október 28., kedd

Autópálya-kapcsolatot kaphat hazánk egyik legfontosabb borvidéke

Címkék#útszakasz#m6#kapcsolat#autópálya#borvidék#határ

Hamarosan még könnyebb lehet eljutni a villányi borvidékre: elindult a kivitelező keresése ahhoz az útfelújításhoz, amely közvetlen kapcsolatot teremt a térség és az M6-os autópálya között.

A magyarepitok.hu írta meg, hogy a beruházást az Építési és Közlekedési Minisztérium írta ki. A közleményük emlékeztet: az M6-os autópálya tavaly májusban átadott utolsó, Bóly és a horvát határ közötti szakaszán már elkészült a villányi csomópont, azonban a hozzá tartozó bekötőút építése akkor még nem valósult meg. A mostani fejlesztés ezt pótolja. Az új, két sávos út teljes hossza több mint 7 kilométer lesz, és a már meglévő autópálya-csomópontot köti majd össze a villányi elkerülő út keleti végével – teljesen új nyomvonalon.

Új híd és további bekötés Márok felé

A tervek szerint az új útszakaszhoz egy 1,2 kilométer hosszú, szintén kétsávos bekötőút is csatlakozik, amely Márok település felé teremt majd kapcsolatot. A fejlesztés részeként egy új híd is épül a Mároki-vízfolyás felett. A kiválasztott kivitelező feladata nemcsak az építés lesz, hanem a szükséges engedélyek beszerzése és egy modern, úgynevezett BIM-modell elkészítése is, amely a későbbi üzemeltetést segíti majd. Fontos részlet, hogy a közbeszerzést az ÉKM feltételesen indította el – a kivitelezési szerződés csak akkor lép hatályba, ha a beruházás pénzügyi fedezete biztosított lesz.

 

