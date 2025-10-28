Az álláskeresők közel fele csak 8 általánost végzett Baranyában

Aktuálisan mintegy 10 ezer álláskeresőt tartanak nyilván Baranya vármegyében. A pályakezdő álláskeresők száma (519 fő) 7,5%‑kal lett nagyobb, közülük került ki az összes álláskereső 5%‑a.

Ezer lakosra az országos átlagnál (24) több, 29 álláskereső jut, a vármegyén belül arányuk a Pécsi járásban a legkedvezőbb (15), a Sellyei járásban pedig a legkedvezőtlenebb (73).

Az álláskeresők legnagyobb hányada (42%‑a) legfeljebb az általános iskola 8 osztályát végezte el, emellett 28%‑uknak szakmunkás, szakiskolai bizonyítvány, 24%‑uknak érettségi, illetve technikum volt a legmagasabb végzettsége, 5,9%‑uk pedig diplomával rendelkezett.