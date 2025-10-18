Boltozni mennek, és ha kell, akkor kegyetlenül büntetnek is

A NAV baranyai munkatársai október 20. és 26. között kedden, Szentlőrincen az üzleteket és a dohányboltokat ellenőrzik.

A revizorok vizsgálják a számla- és nyugtaadást, a pénztárgépek üzemeltetésével, használatával kapcsolatos előírások betartását, az alkalmazottak bejelentését, valamint a jövedéki termékek eredetét, birtoklásuk jogszerűségét.