Meglepetés a piacokon, váratlan fordulat a csemegeszőlő árában

Itt az ősz legédesebb és legkelendőbb gyümölcse, nagy mennyiségben található a piacokon a csemegeszőlő. Az idei szezon azonban hozott néhány érdekességet, például a hazai csemegeszőlő árában.

Kaszás Endre

Bár a korai fajták már augusztusban elérhetők voltak, a szeptember-október az az időszak, amikor a csemegeszőlő a gyümölcsök között szinte tarol a piacokon. A megállapítást maradéktalanul alátámasztja a Pécsi Vásárcsarnok és számos baranyai piac kínálata, ahol most a csemegeszőlőből van dömping a pultokon.

A Baranyában termelt csemegeszőlő komoly kihívója lehet a korábban egyeduralkodó import gyümölcsnek
A Baranyában termelt csemegeszőlő komoly kihívója lehet a korábban egyeduralkodó import gyümölcsnek. Fotó: Löffer Péter / Forrás:  MW

A választék is óriási, az igazi meglepetést azonban az árak alakulásában találtuk. Ezen a téren ugyanis az a korábban nem tapasztalt helyzet állt elő, hogy a hazai minőségi csemegeszőlő kilóját ugyanannyiért - ezer forintért - mérik a standok többségén, mint az importból származó gyümölcsöt. Van ugyan olcsóbb kategória is, de az ezer forintos felső határ elérése is komoly teljesítmény a hazai gyümölcstől.

A választék meglehetősen gazdag. A jellemzően Olaszországból, kisebb gyakorisággal Görögországból és Spanyolországból származó fehér, kék és rozé színű szőlővel hazai részről a fehér Pannonia, a kék Moldova verseng, ugyanakkor nálunk nagyon népszerű a rózsaszín Saszla is. Ráadásul utóbbinak az árfekvése is kedvezőbb, 600-700 forint körül kapható kilója a piacokon.

A szőlőt nem csak kizárólag finom édes íze miatt vásárolják és fogyasztják az emberek. Köztudomású, hogy ez a gyümölcs gazdag antioxidánsokban és vitaminokban, így támogatja a szív- és érrendszer egészségét, csökkenti a koleszterinszintet és a gyulladást, valamint javítja az agy funkcióit és a memóriát. Jótékony hatással van az emésztésre, a vesék egészségére, és védelmet nyújthat bizonyos rákos megbetegedések ellen. A vörös és lila szőlő különösen gazdag hatóanyagokban, de a fehér szőlő is értékes, és elősegítheti a vizelet-kiválasztást. 

A csemegeszőlő kedvelt alapanyaggá vált a gasztronómiában is

A nyers fogyasztás mellett a szőlő alapanyagként is egyre elterjedtebb a gasztronómiában. Remek alapanyag a gyümölcssalátához, de ízesítőként, mártásként is sokan használják a konyhában, leginkább fűszeres sültekhez ajánlják. Az évnek ebben az időszakában fenséges csemege például a szőlővel, dióval kínált sajttál.

 

 

