Új csúcskategóriás ingatlanok jelentek meg a baranyai kínálatban

Ha egy lakóházat 600 millió forint körüli kínálati áron ajánlanak az érdeklődők figyelmébe, azt nyugodtan lehet csúcskategóriás ingatlannak titulálni. Nos, a Baranya megyei kínálatban aktuálisan több ilyen vidéki objektum is megtalálható.

Az idei évben több új épület is megjelent a baranyai vidéki csúcskategóriás ingatlanok között

Fotó: MW / Forrás: MW

Hogy mit tudnak ennyi pénzért ezek a luxusingatlanok? Jellemzően a mai kor igényének megfelelően kialakított épületek kerültek most ebbe a kategóriába, amelyek esetében a bent lakókat a már elvárható magas kényelemszint mellett olyan extrák szolgálják, mint arborétum, napozóteraszos medence, wellness-részleg, lóistálló.

Az arborétummal körülvett birjáni magánbirtok már nem ismeretlen a legdrágábban kínált baranyai ingatlanok között

Fotó: MW / Forrás: MW

A baranyai ingatlan toplistán már szerepelt előkelő helyen a Pécstől 16 km-re fekvő, Birján faluban eladó kuriózum-számba menő, arborétum-kert a benne található lakóházzal, melléképületekkel. Az ingatlan ajánlati ára 360 millió forint, amivel most a harmadik pozíciót tölti be a hirdetési árak tekintetében a baranyai vidéken. A mai kor igényeinek egyébként minden tekintetben megfelelő ingatlan fő vonzerejét a kert adja, ami 15.000 nm-en terül el, a tulajdonos 30 éve folyamatosan telepíti a növényzetet, jelenleg kb. 400-féle faj, köztük díszfák, örökzöldek, cserjék, évelő virágok és gyümölcsfák találhatók.

A Duna partján álló, saját kikötővel is rendelkező csúcskategóriás ingatlan ára megközelíti a 600 millió forintot

Fotó: MW / Forrás: MW

Mohácson aktuálisan egy Duna-parti luxusingatlan eladó, saját stéggel, motorcsónak kikötővel. Az ingatlan kétszintes, 370 nm-es 5 szobás családi ház, tulajdonosa 598 millió forintot kér érte.

A ház földszintjén Dunára panorámás amerikai konyhás nappali, hálószoba-gardrób, fürdőszoba, nagy méretű garázs helyezkedik el, az emeleten társalgó, 3 szoba, gardrób és fürdőszoba található.

A tetőteraszon nagy méretű jakuzzi és tágas szauna teljes kikapcsolódást nyújthat. A pince szinten rusztikus borospincét hoztak létre. A kertben fúrt kút található.

A csúcskategóriás ingatlanoknál már szinte alap az okos otthon vezérlés

A már leírtakon kívül a bentlakók kényelmét padlófűtés szolgálja, biztonságát riasztó- és kamerarendszer, praktikumát az okos otthon vezérlés biztosítja.

Az esztétikára és a biztonságra is sokat adó impozáns csodálatos okos otthont varázsolt az 1200 nm-es telekre, amely állandó lakhatásra, de nyaralásra is tökéletesen alkalmas.