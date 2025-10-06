október 6., hétfő

Rekordözelben

1 órája

Új csúcskategóriás ingatlanok jelentek meg a baranyai kínálatban

Úgy tűnik Baranyában nemcsak tartják magukat a csúcskategóriás ingatlanok árai, hanem jelentősen drágultak is az elmúlt háromnegyed évben. Ezt mutatja az is, hogy a megyében a vidéki csúcskategóriás ingatlanok között többnek is 600 millió forint körüli a kínálati ára.

Kaszás Endre

Ha egy lakóházat 600 millió forint körüli kínálati áron ajánlanak az érdeklődők figyelmébe, azt nyugodtan lehet csúcskategóriás ingatlannak titulálni. Nos, a Baranya megyei kínálatban aktuálisan több ilyen vidéki objektum is megtalálható.

Hogy mit tudnak ennyi pénzért ezek a luxusingatlanok? Jellemzően a mai kor igényének megfelelően kialakított épületek kerültek most ebbe a kategóriába, amelyek esetében a bent lakókat a már elvárható magas kényelemszint mellett olyan extrák szolgálják, mint arborétum, napozóteraszos medence, wellness-részleg, lóistálló.

  • A baranyai ingatlan toplistán már szerepelt  előkelő helyen a Pécstől 16 km-re fekvő, Birján faluban eladó kuriózum-számba menő, arborétum-kert a benne található lakóházzal, melléképületekkel. Az ingatlan ajánlati ára 360 millió forint, amivel most a harmadik pozíciót tölti be a hirdetési árak tekintetében a baranyai vidéken. A mai kor igényeinek egyébként minden tekintetben megfelelő ingatlan fő vonzerejét a kert adja, ami 15.000 nm-en terül el, a tulajdonos 30 éve folyamatosan telepíti a növényzetet, jelenleg kb. 400-féle faj, köztük díszfák, örökzöldek, cserjék, évelő virágok és gyümölcsfák találhatók.
  • Mohácson aktuálisan egy Duna-parti luxusingatlan eladó, saját stéggel, motorcsónak kikötővel. Az ingatlan  kétszintes, 370 nm-es 5 szobás családi ház, tulajdonosa 598 millió forintot kér érte.
    A ház földszintjén Dunára panorámás amerikai konyhás nappali, hálószoba-gardrób, fürdőszoba, nagy méretű garázs helyezkedik el, az emeleten társalgó, 3 szoba, gardrób és fürdőszoba található.
    A tetőteraszon nagy méretű jakuzzi és tágas szauna teljes kikapcsolódást nyújthat. A pince szinten rusztikus borospincét hoztak létre. A kertben fúrt kút található.

A csúcskategóriás ingatlanoknál már szinte alap az okos otthon vezérlés

A már leírtakon kívül a bentlakók kényelmét padlófűtés szolgálja, biztonságát riasztó- és kamerarendszer, praktikumát az okos otthon vezérlés biztosítja.
Az esztétikára és a biztonságra is sokat adó impozáns csodálatos okos otthont varázsolt az 1200 nm-es telekre, amely állandó lakhatásra, de nyaralásra is tökéletesen alkalmas.

  • Pécstől 10 perc autóútra, a Mecsek lankáin, Mánfán kínálnak megvásárlásra egy 2002-ben épített, mediterrán stílusú, örök panorámával rendelkező, erdővel és mezővel körül ölelt, 28 hektáron elhelyezkedő mediterrán birtokot, 695 millió forintért.
    A komplexum a teljes közműellátottság mellett önfenntartó, a napelemek (20 KW)mellett az alternatív vízellátás, és a hőszivattyús fűtési mód is csökkenti a bent lakók költségeit.

A nagyobb lakóépület “hasznos alapterülete” 480 m2, napfényes, világos átlátható terekkel, praktikus megoldásokkal. A benne élők kényelmét többek között padlófűtés, cserépkályhák, több fürdőszoba, gardrób is szolgálja. A ház mögött, a pálmafák tövében, egy 75 m3 -es medence és egy tágas napozóterasz tárul elénk, mely mellett egy bográcsozó, grillező helyezkedik el. 

A főépülethez tartozik továbbá egy 4 autó számára is kényelmes fedett beálló/pagoda, mely nagyobb családi vagy baráti rendezvények alkalmával grill teraszként funkcionál.
A főépülethez közel található a 180 m2-es nagyságú összkomfortos vendégház, mely kétszintes, amerikai konyhás, egy fürdőszobás, két wc-vel épített, dupla garázsos.

A birtokhoz tartozik még egy 1500 m2-es istálló, amelyben egy 100 m2-es külön lakrész lett kialakítva az ott dolgozók számára.


 

 

