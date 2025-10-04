október 4., szombat

Fészekírtás

2 órája

Hiába a hideg, még ilyenkor is veszélyesek a darazsak – VIDEÓ

Címkék#rovar#fészek#darázs#kolónia

A darazsak az évnek ebben az időszakában fokozottan veszélyesek lehetnek. Kevesebb a táplálékuk, a hideg elől is menekülnek, úgyhogy a szakértők szerint a darazsak most ingerlékenyen reagálnak minden zaklatásra.

Kaszás Endre

Ősszel a dolgozó darazsak táplálékforrásai jelentősen megfogyatkoznak. A korábbi fehérjedús étrend – rovarlárvák és hús – helyett ilyenkor egyre inkább az édes, cukros ételeket és italokat keresik. Ezért fordul elő, hogy nagy számban jelennek meg érett gyümölcsökön, lekváros befőtteken, üdítők körül vagy akár a kerti sütögetéseknél.

Az őszi nyugalomra készülő darazsak ebben az időszakban is nagyon agresszívek lehetnek
Fotó: MW / Forrás:  MW

A hideg közeledtével a darazsak egyre agresszívebbek lehetnek, mivel a kolónia fennmaradása már nem biztosított, és az élelemhez való hozzáférésért bátrabban konfrontálódnak.

A darázsfészek pusztulása az őszi időszakban természetes folyamat. A munkás darazsak és a királynők a tél beálltával meghalnak, kivéve az új királynőket, amelyek a fészekben áttelelnek és tavasszal kezdenek új kolóniát építeni.

A megmaradt darázsfészek ősszel és télen már nem használatos, az csak egy üres építmény. A rovarok elhagyják, így az eltávolításuk már nem okoz problémát.

A darazsak egy nagyobb fészkében ősz elején akár több ezer darázs is lehet

Amit érdemes tudni ezekről a rovarokról. A dolgozók élettartama ősszel jelentősen rövidül, gyakran csak néhány hét. A megtermékenyített királynők akár 6–7 hónapig is képesek túlélni téli nyugalomban. Az elhagyott fészkeket a következő évben nem használják újra, minden tavasszal új építkezés kezdődik. Egy nagyobb fészekben ősz elején akár több ezer darázs is lehet.

A darázsfészek likvidálásának több hatásos módja is van, ilyen a zacskózás, a kötözés, a vízbe merítés, vagy a fagyasztás.

  • Zacskózás: Ha a fészek jól látható helyen van, este, sötétedés után zacskózzuk be, viseljünk védőruhát.
  • Kötözés: Húzzunk egy nagy műanyag zacskót vagy textilzsákot a fészekre, és kössük meg szorosan a nyílásán.
  • Vízbe merítés: Tegyük a zacskóba csomagolt fészket egy vödör vízbe, nehezékkel, hogy ne tudjon felúszni.
  • Fagyasztás: Ha van rá lehetőség, fagyasszuk le a fészket, hogy biztosan elpusztuljon minden egyed.

Valószínűleg kevesen gondolnák, de egy nagyobb teljesítményű porszívóval is eltávolíthatjuk akár a fészket, akár a darazsak bejáratát.

Ha a fészek e föld alatt van, akkor a következő a teendő: Keressük meg az összes bejáratot. Tömünk be minden lyukat, csak egyet hagyjunk szabadon. Öntsünk forró vizet az utolsó lyukba, esetleg szappanos vizet, hogy elpusztítsuk a kolóniát.

Nagyon  fontos tudnivaló, hogy bármelyik műveletet választjuk, viseljünk mindig védőruhát a darazsak ellen, különösen akkor, ha a fészek eltávolítására készülünk.

 

